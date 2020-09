Portaltic.-Pinterest estrena los 'Story Pins', su versión no efímera de las historias

23/09/2020 'Story Pins' POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PINTEREST OFICIAL



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Pinterest ha lanzado los 'Story Pins', un tipo de historia no efímera que se publica directamente desde la plataforma, que actualmente prueba en Estados Unidos y que llegará a España en los próximos meses.



Las nuevas herramientas, que incluyen funciones de publicación y medición, se dirigen a los creadores, con el de facilitarles la publicación de contenido en la plataforma, como informa la compañía en un comunicado.



Los 'Story Pins', disponibles en beta, son un nuevo tipo de Pin, similar a las historias de otras redes sociales, que se publica directamente en Pinterest y no desaparece al cabo de un tiempo, sino que se puede guardar, y se muestra a través del algoritmo y del motor de descubrimiento visual de la plataforma.



Los usuarios pueden reaccionar a las ideas de los creadores compartidas mediante los 'Story Pins' con una variedad de fórmulas positivas como 'Gran idea', 'Me encanta' y 'Gracias'. Estas reacciones están también disponibles para los vídeos.



Pinterest ha estrenado los 'Story Pins' con una selección de creadores estadounidenses. Los usuarios de la plataforma en Estados Unidos empezarán a verlos en iOS, Android y la versión web desde este miércoles. Los 'Story Pins' se lanzarán en España en los próximos meses.



Otra de las novedades son los perfiles de creador, que se actualizan para destacar las ideas de los creadores en un lugar central y mostrar el contenido publicado por ellos. Desde la compañía indican que los usuarios de Pinterest podrán escribir a los creadores a través de las funciones de 'Contactar' o 'Enviar un mensaje'.



La comunicación con el público también se ha mejorado con un nuevo panel de control para los creadores, que les permite dar 'Me gusta' o responder a las fotos de los Pines. También disponen de herramientas de análisis actualizadas, con las que pueden realizar un seguimiento del rendimiento e impacto de los contenidos, así como visualizar las categorías y los intereses con los que más interactúa el público.