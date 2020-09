Portaltic.-Microsoft anuncia novedades en Microsoft 365 y Teams, y la primera nube específica para el sector de la salud

23/09/2020 Microsoft Ignite 2020 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT



Microsoft ha presentado nuevas herramientas, iniciativas y servicios en su evento anual para desarrolladores y profesionales de TI Ignite 2020, que incluyen mejoras en Microsoft 365 y Teams, y la primera nube específica para el sector de la salud: Microsoft Cloud for Healthcare.



Las novedades mostradas en el evento, que este año se celebra de forma virtual y global, tienen como objetivo "ayudar a las personas y a las organizaciones de todo el mundo a innovar e incrementar su resiliencia para afrontar el futuro", como ha indicado la compañía en un comunicado.



En el caso de los clientes de servicios en la nube, las novedades de Dynamics 365 -la herramienta de Microsoft que ayuda a las organizaciones a digitalizar sus operaciones de extremo a extremo- se centran en los aspectos clave para reforzar la satisfacción del cliente.



En este sentido, la compañía ha anunciado un nuevo canal de voz para el servicio de atención al cliente de Dynamics 365, construido sobre Azure Communication Services, que estará disponible como Preview privada. También dos nuevos complementos para Dynamics 365 Supply Chain Management, que mejoran la visibilidad de los cambios en la oferta y la demanda y permiten a los clientes responder rápidamente.



También ha actualizado los servidores, servicios y dispositivos de nube híbridos en Azure, incluyendo Azure Arc-enabled servers, Azure Arc-enabled data services y Azure Stack Edge, para avanzar en la adopción híbrida.



Y ha ampliado los Servicios Cognitivos de Azure con nuevas capacidades de Inteligencia Artificial para agilizar los procesos de negocios, con Metrics Advisor Preview, para la monitorización proactiva de los elementos clave para el crecimiento de una organización, y la llegada del análisis espacial a Computer Visión, que puede aplicarse para ayudar a las organizaciones a reabrir sus instalaciones mediante la creación de diseños en las salas.



Asimismo, Microsoft ha ampliado los servicios de Realidad Mixta de Azure con Azure Object Anchors, que facilita a los desarrolladores detectar, alinear y rastrear automáticamente los objetos del mundo físico para crear experiencias más inmersivas e innovadoras.



La compañía también ha anunciado la comercialización de la tecnología de Microsoft para la medición de la profundidad 3D ToF que impulsa Azure Kinect. Y Azure Orbital, con el que los clientes pueden analizar rápidamente los datos recogidos en el espacio a través de satélites físicos, mediante el acceso a redes de fibra global de baja latencia y la escala global de los servicios de nube de Microsoft.



NUEVAS FUNCIONES DE MICROSOFT 365



Microsoft ha introducido novedades en Microsoft 365 enfocadas a los profesionales de la información y los creadores de soluciones 'low-code'. En este sentido, busca optimizar las reuniones con Teams, con nuevos fondos del modo Together y diseños personalizados.



También se han introducido en las experiencias de reuniones Touchless, la aplicación en remoto Room, la proyección de Teams y el uso de Cortana como asistente de voz, así como nuevas características de bienestar personal, que incluyen un recorrido virtual que proporciona ayuda para las largas jornadas de trabajo desde casa, y la integración con aplicaciones como Headspace, que facilitan la reducción del estrés y la concentración a través de meditación.



En Teams también se ha introducido Workplace Analytics, que ofrece información y conclusiones a los responsables de equipo, y características adicionales de seguridad y 'compliance', que ayudan a proteger los datos, mitigar riesgos y abordar el cumplimiento normativo. Las mejoras de Power Platform facilitan la creación y el uso de aplicaciones sin código, bots y flujos de trabajo automatizados a cualquier empleado.



La compañía ha anunciado, además, nuevas funcionalidades de gestión en Microsoft Endpoint Manager; tres nuevas categorías en Productivity Score, para proporcionar visibilidad sobre cómo funciona la organización, conclusiones para identificar áreas de mejora y acciones a realizar para optimizar habilidades y sistemas; y nuevas soluciones de administración de contenido empresarial con SharePoint Syntex.



Microsoft ha anunciado actualizaciones 'low-code' en Power Platform y Azure para que los desarrolladores creen aplicaciones personalizadas, bots y flujos de trabajo rápidamente con la integración de Azure APIM y GitHub.



También se ha anunciado que los desarrolladores que utilizan Visual Studio ahora pueden ver y administrar repositorios desde el entorno de desarrollo integrado. Además, la compañía también ha anunciado la Preview de Power Automate Desktop, que proporciona una opción de automatización de escritorio para los desarrolladores y usuarios empresariales.



PARA LOS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD



Microsoft ha anunciado actualizaciones para Azure y Microsoft 365, incluyendo cambios en Microsoft Defender, amplias capacidades de detección y respuesta, protecciones mejoradas para contenedores e IoT, Compliance Manager para ayudar a los clientes a abordar las crecientes regulaciones, un nuevo piloto de identidad descentralizada, así como nuevos conectores y APIs para ayudar a proteger las identidades, aplicaciones y servicios en la nube, incluso fuera del entorno de Microsoft.



Por último, y para la asistencia sanitaria, la compañía anunciado que a finales de octubre lanzará la primera nube específica para el sector de la salud: Microsoft Cloud for Healthcare. Esta nube integral permite a los clientes y socios del sector sanitario ofrecer mejores experiencias, conocimientos y atención a personas de todo el mundo.