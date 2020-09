Portaltic.-Dyson exprime su tecnología contra la contaminación interior uniendo purificador y humidificador en un nuevo producto

07/05/2020 Dyson Pure Humidify+Cool POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DYSON



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Dyson ha lanzado al mercado Dyson Pure Humidify+Cool, su primer producto 'tres en uno' que funciona como purificador, humidificador y ventilador, manteniendo su objetivo de aplacar la contaminación interior, algo que se ha vuelto más importante que nunca a raíz de la pandemia provocada por la Covid-19, que ha incentivado el teletrabajo y provocado situaciones de aislamiento en muchos hogares.



En cualquier caso, esto no es algo nuevo para Dyson, cuyos ingenieros llevan más de 25 años trabajando en la tecnología de filtración. La compañía recuerda que pasamos hasta el 90 por ciento de nuestro tiempo en espacios cerrados e interiores en lugar de en la calle. Lugares en los que, la calefacción y el aire acondicionado favorecen que estemos cada vez más expuestos al aire seco.



"Mucha gente ignora que las bacterias y los virus pueden proliferar en ambientes en los que el aire sea excesivamente seco o húmedo. Los humidificadores son la solución más común a la hora de mantener a raya la sequedad del aire. A pesar de sus beneficios, algunos pueden resultar poco higiénicos. Si el agua no es suficientemente tratada es posible que se mezcle con el aire contaminado del interior, el cual puede ser hasta cinco veces peor que el aire del exterior", explican desde la compañía inglesa.



El nuevo Dyson Pure Humidify+Cool humidifica el aire de forma higiénica en invierno, refresca el aire por medio de la evaporación en verano y purifica el aire de manera eficaz durante todo el año. El dispositivo es capaz de detectar los niveles de contaminación y humedad, actuando en consecuencia para crear un entorno saludable en cualquier rincón de la casa.



LOS FILTROS CAPTURAN EL 99,95% DE CONTAMINANTES MICROSCÓPICOS



Los filtros de este producto son capaces de capturar el 99,95 por ciento de los contaminantes microscópicos de hasta 0,1 micras, incluidos los alérgenos, las bacterias y el polen. "Podemos eliminar partículas tan pequeñas como algunos virus, pero no hemos podido hacer pruebas con la Covid-19", detalla la ingeniera española María Pérez, que forma parte del equipo que ha desarrollado este producto.



Asimismo, los láseres miden e identifican las partículas microscópicas. Otro sensor detecta el volumen de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) presentes, como el benceno y NO2 (dióxido de nitrógeno). Un tercer sensor mide la humedad relativa y la temperatura, mientras que la pantalla LCD de la máquina monitoriza estos datos en tiempo real.



"A menudo la gente se sorprende de que tengamos en Dyson un equipo de expertos microbiólogos y varios laboratorios bioquímicos de alta tecnología para realizar investigaciones sobre los problemas que deseamos resolver. Con la combinación de estos conocimientos y los principios de ingeniería como la aerodinámica, la filtración y la detección, los ingenieros y científicos de Dyson han desarrollado una máquina tres en uno para usar durante todo el año", añade Charlie Park, director internacional de la división Environmental Care de Dyson.



HUMIDIFICACIÓN HIGIÉNICA GRACIAS A LA LUZ ULTRAVIOLETA



La luz UV-C daña las bacterias del agua, desestabilizando su ADN para que no puedan reproducirse. Este proceso tarda sólo una billonésima de segundo, pero depende de una exposición completa a esta luz. Por ello, los ingenieros de Dyson desarrollaron un tubo reflectante de politetrafluoroetileno (PTFE) para que ésta se refleje de un lado a otro. A medida que el agua es bombeada desde el depósito y pasa por los rayos, la luz UV-C mata el 99,9 por ciento de las bacterias del agua.



Una vez tratada, el agua rellena el evaporador, cuya rejilla cuenta con unos hilos de plata en la parte superior e inferior para crear una estructura única y aprovechar las propiedades antimicrobianas, evitando así el desarrollo de las bacterias en el evaporador. La compañía lleva años trabajando en estos productos y su tecnología evita que cualquier pequeña gota pueda caer sobre el suelo de la estancia y estropearlo.



Se trata del primer producto de Dyson que une purificador y humidificador. Desde la compañía explican que se puede usar como purificador o ventilador sin tener activado el humidificador, pero no se puede humidificar sin purificar. Para simplificar la experiencia, los expertos también han trabajado en los procesos de limpieza del propio producto.



Los tipos de agua varían en todo el mundo y algunos dejan residuos minerales, como la cal, en el evaporador. Para asegurar un mantenimiento sencillo, Dyson ha diseñado un ciclo de limpieza en profundidad que limpia todas las piezas expuestas al agua sin que éste suponga un gran esfuerzo. Cuando el producto lo necesite se iluminará el botón de ciclo de limpieza en profundidad y la pantalla LCD guiará al usuario en el proceso de limpieza. Los filtros de aire, por su parte, también deberán cambiarse (la compañía estima que con un uso de 12 horas diarias éstos durarán un año aproximadamente).



NUEVOS MODOS DE FLUJO DE AIRE



Por primera vez en las máquinas Dyson Pure, los ingenieros Dyson han incorporado la tecnología Jet Axis Control, mediante la cual se controlan de manera independiente cada uno de los caudales del amplificador de aire, proporcionando un modo brisa, un modo ventilador y un modo difuso, que permite purificar y humidificar el ambiente sin sensación de refrescarlo.



El modo brisa es el que más llama la atención. El investigador e ingeniero jefe de Dyson, Tim Jukes, y su equipo, utilizaron un anemómetro ultrasónico de tres ejes para recopilar más de 40 millones de datos desde ocho ubicaciones en el campus de Investigación y Desarrollo Dyson en Malmesbury. Con estos datos, desarrollaron un algoritmo para utilizar la oscilación de la máquina para imitar los patrones naturales del flujo de aire y crear esa sensación de brisa refrescante en el interior.



Otro de los aspectos que siempre tienen en cuenta desde la compañía es el ruido. Este nuevo dispositivo ha pasado pruebas de rendimiento que garantizan un gran rendimiento reduciendo al máximo los decibelios. Incluye además un modo nocturno que monitoriza y purifica en un entorno lo más silencioso posible, atenuando la iluminación de la pantalla LCD.



Dyson es sinónimo de tecnología y este nuevo dispositivo va un paso por delante que sus competidores. Las máquinas Dyson Pure Humidify+Cool, con dos años de garantía, cuentan con un mando a distancia magnético -se coloca en la parte superior de la máquina para un almacenaje más cómodo- y disponen de una 'app' para poder controlar todas las funciones desde el 'smartphone'. El dispositivo, compatible con Alexa, sale a la venta en España por 699 euros.