Piden indagar ayuda de Bloomberg para que exreos en Florida puedan votar

Miami, 23 sep (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió a la fiscal estatal Ashley Moody "revisar" la iniciativa del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que ha recaudado unos 16 millones de dólares para ayudar a pagar multas de exreos de Florida para que puedan votar en las presidenciales de Estados Unidos.

En una misiva al Buró federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Policía de Florida (FDLE), Moody pidió este miércoles a ambas instituciones investigar la campaña.

La fiscal señala que a petición del gobernador solicita investigar a la luz de la ley electoral de Florida la legalidad de la ayuda ofrecida por Bloomberg.

Menciona también como foco de investigación a la Coalición por la Restauración de los Derechos de Florida, que canalizará esos recursos para pagar multas de exprisioneros no violentos.

Bloomberg ha ofrecido a la campaña del demócrata Joe Biden en Florida 100 millones de dólares y además este martes anunció su ayuda a los votantes que ya cumplieron sus penas en la cárcel, pero que solo podrán inscribirse y votar cuando paguen multas judiciales pendientes.

Estos expresidiarios son en su mayoría negros, que suelen inclinarse más a votar por los demócratas, y también latinos, y en ambos casos son de escasos recursos.

Los exreos recobraron el derecho al voto en un plebiscito de 2018 con una gran votación a favor impulsada por la Coalición por la Restauración de los Derechos de Florida.

Sin embargo fueron condicionados en 2019 por una ley puesta en marcha por el gobernador DeSantis, que los obliga primero a pagar restituciones y otros costes judiciales antes de poder volver a votar.

Por lo menos 1,4 millones de exreos de Florida recobraron el derecho al voto a través de la enmienda de 2018 que obtuvo una votación de más del 64 %, pero se calcula que la mitad de ellos tienen deudas de corte que no pueden pagar.

La enmienda no incluyó aquellos exreos que cometieron crímenes violentos como asesinatos o delitos sexuales.

La iniciativa de Bloomberg se suma a múltiples campañas de recaudación de fondos con el mismo objetivo impulsadas entre otros por canales de entretenimiento y la estrella de la NBA como LeBron James.