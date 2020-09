Películas de Ginsburg "RBG" y "On the Basis of Sex" serán relanzadas para apoyar derechos de mujeres

LOS ÁNGELES, 22 sep (Reuters) - Dos películas sobre la fallecida jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg se volverán a estrenar en cines de Estados Unidos y las ganancias se destinarán a apoyar a grupos de derechos de las mujeres, dijeron los productores.

El documental "RBG", que consolidó el llamativo estatus de heroína de la cultura pop de Ginsburg, y la película biográfica "On the Basis of Sex", ambas de 2018, volverán a estrenarse en las salas el viernes y estarán disponibles "on demand", dijeron el martes Focus Features y Magnolia Pictures.

Las compañías cinematográficas indicaron que donarán las ganancias netas del relanzamiento a la American Civil Liberties Union Foundation en apoyo a su Proyecto sobre Derechos de las Mujeres, que fue cofundado por Ginsburg en 1972.

Ginsburg, un ícono liberal y feminista, murió el viernes a los 87 años, lo que provocó memoriales improvisados en todo el país y dio un vuelco a las elecciones de noviembre en torno a la batalla política sobre su sucesor.

"Estas películas resaltan solo una pequeña parte de su legado a la pantalla, pero su gran impacto en nuestro país va mucho más allá. Esperamos que los espectadores vuelvan a inspirarse por su pasión, su coraje y lo lleven de vuelta al mundo", dijeron Focus Features y Magnolia Pictures en un comunicado conjunto.

"RBG", que ganó un premio Emmy y estuvo nominado a dos Oscar, aborda el legado legal, la vida personal y los arduos entrenamientos de Ginsburg que le valieron el apodo de Notorious RGB.

"On the Basis of Sex", protagonizada por Felicity Jones, cuenta la historia de los primeros años de la carrera de Ginsburg y sus luchas personales y legales por la igualdad de derechos. (Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)