Nueva oportunidad para destacar y destacarse

Madrid, 23 sep (EFE).- El Gran Premio de Cataluña de MotoGP, que este fin de semana se disputa en el circuito de Barcelona en Montmeló, representa una nueva oportunidad para destacar o destacarse, algo que hasta la fecha no ha conseguido ninguno de los principales candidatos al título de la categoría tras la ausencia por lesión del español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V).

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) llega como líder a la carrera de Cataluña, un escenario que no se les suele dar mal a los representantes de Borgo Panigale, aunque en el caso del piloto de Forli sólo ha vencido en 2017, siendo los representantes de Yamaha los que más veces han vencido en ese escenario, en particular el ya retirado Jorge Lorenzo, pero también el italiano Valentino Rossi.

Sin embargo, esa es la mera teoría pues en la práctica, en el momento actual, a Cataluña llegan cuatro pilotos separados por escasamente cuatro puntos, la igualdad es el gran denominador común en la actual temporada y ello ya es indicativo más que suficiente como para no poder señalar ningún candidato claro, máxime cuando la temporada ha registrado seis vencedores en siete carreras.

Así las cosas, Andrea Dovizioso es uno de los aspirantes a la victoria, que le vendría muy bien para ampliar su ventaja en la clasificación provisional, pero enfrente tendrá a toda la amplia representación de Yamaha, que es la marca que más veces ha ganado en la presente temporada y cuenta con la mejor plantilla de pilotos para un trazado como el catalán.

Dovizioso se las tendrá que ver tanto con el francés Fabio Quartararo como con el español Maverick Viñales, que conocen muy bien el trazado español y por las características de sus motos pueden obtener un buen rendimiento y llegado el ecuador del campeonato todos los puntos van a ser importantes para conseguir el objetivo final del título, en el que hasta ahora no hay ningún nombre propio que destaque por sí mismo.

Dovizioso, Quartararo y Viñales parecen ser los principales referentes, pero desde luego no los únicos, y habrá que tener en cuenta a los italianos Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), que ya ganó en San Marino y es quinto del mundial y a Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que aunque no ha ganado ninguna carrera desde 2017, el trazado de Montmeló es uno de los que se adapta muy bien a sus característica de pilotaje.

Los pilotos de Suzuki, en particular Joan Mir, que es quien parece estar en mejor momento de forma, también deben estar en la relación de aspirantes pues la GSX RR ha demostrado ser una moto muy equilibrada, sino la que más de la categoría, y parece funcionar en óptimas condiciones casi en cualquier circunstancia.

Además, Mir, llega a una de las carreras "de casa", tras hacer un segundo en Misano Adriático, en donde ha protagonizado espectaculares adelantamientos de última vuelta por el interior a todo un Valentino Rossi y o a Fabio Quartararo, y sólo le falta la guinda de la victoria para postularse como lo que ya es, un claro aspirante al título.

Más complicado lo tiene su compañero de equipo en Suzuki, Alex Rins, que a priori partía con la ventaja de su veteranía en la categoría, pero ni comenzó con buen pie la temporada ni, por ahora, ha dado muestras de poder enderezarla.

No se puede olvidar al resto de pilotos de Ducati, en particular tanto al italiano Francesco "Pecco" Bagnaia como al australiano Jack Miller, que ya han dado muestras de su calidad aunque a ambos les falte la "guinda" de la victoria, que han rozado con las yemas de los dedos, para dar ese salto cuantitativo y cualitativo.

Otros de los pilotos a tener en cuenta son los representantes de KTM, con Pol Espargaró a la cabeza, aunque sea el único que no ha logrado ganar una carrera, lo que si han hecho tanto el surafricano Brad Binder como el portugués Miguel Oliveira.

Bien es cierto que al ser Barcelona y el trazado de Montmeló, en el que literalmente se podría decir que "le han salido los dientes", el pequeño de los hermanos Espargaró es el que parece tener más opciones de conseguir su anhelado objetivo de lograr una victoria en MotoGP, algo que por ahora se le ha negado.

Su hermano Aleix, aunque no cuenta todavía con la solvencia mecánica que le pueda dar su Aprilia RS-GP, podría ser otro de los protagonistas destacados del fin de semana por el hecho de estar en el circuito de "su casa", un valor añadido que siempre es necesario tener en consideración.

El mismo valor que le puede dar un "plus especial" tanto a Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) como a Iker Lecuona (KTM RC 16) o incluso a Tito Rabat (Ducati Desmosedici 19), pero en su caso para protagonizar una actuación destacada, con el podio como un objetivo algo más lejano.

Juan Antonio Lladós