Morata: "Ahora soy mejor jugador".

El delantero español Álvaro Morata ayer en el médico del Juventus de Turín en Turín, Italia. EFE/ Alessandro Di Marco

Roma, 23 sep (EFE).- El delantero español Álvaro Morata afirmó este miércoles sobre su regreso al Juventus, procedente del Atlético de Madrid, que su primera etapa en el club turinés fue "estupenda" y que ahora es "mejor jugador".

"Son sensaciones maravillosas, siempre he estado ligado a la Juve, estoy muy contento y no veo la hora de entrenar con mis compañeros", fueron las primeras palabras Morata en la página oficial del Juventus tras su regreso al club 'bianconero', en el que ya militó entre 2014 y 2016

"Mi primera etapa aquí fue estupenda, pero ahora estoy convencido de que soy mejor jugador y que he crecido en muchos aspectos y creo que volverá a ser un bellísimo recorrido", agregó.

Morata, de 27 años, señaló: " Siempre estaré listo para la Juve. Porque además de ser un gran club y un gran equipo, es una familia. Cuando te sientes como en casa en un lugar, siempre quieres volver".

"Lamentablemente, todo es un poco diferente con esta situación que esperamos termine lo antes posible (la pandemia). Fue maravilloso sentir todo el cariño que la gente me ha brindado y tendré que devolvérselo en el campo", dijo.

"No sé cuántos goles marcaré, pero puedo prometer mucho trabajo. Quiero correr y ayudar a este equipo a seguir ganando", aseguró.