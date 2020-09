México.- López Obrador recibe un informe de corrupción del director del Indep tras su dimisión

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado este miércoles que ha recibido un informe de corrupción del ahora exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) Jaime Cárdenas, que presentó su dimisión el lunes pasado.



"Hay que limpiar, es lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró (al problema de la corrupción), para ser servidor público", había aseverado tras su renuncia el mandatario, que ha esclarecido que "sobre todo en un proceso de transformación, se requieren ganas, convicciones, arrojo, y no rendirnos, el que se aflige se afloja".



En su informe Cárdenas revela deudas millonarias del Indep, que fue creado en abril de 2019 por la actual Administración para subastar los bienes confiscados a la delincuencia organizada y destinar fondos a programas gubernamentales, como la adquisición de equipos médicos, como una especie de organización "Robin Hood" del Estado.



"Ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, que nos inmovilicemos y digamos que está muy difícil la situación, con ese ánimo ¿cómo podríamos estar enfrentando una doble crisis: la pandemia y la crisis económica?", ha manifestado López Obrador en una rueda de prensa.



Cárdenas, que estuvo tres meses y medio en el cargo, ha asegurado al presidente que encontró "probables irregularidades administrativas, procedimiento de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas".



Para el presidente, el desafío de combatir la corrupción en el país es un problema de gran magnitud: "Siempre hay que echarse para adelante, lo difícil se resuelve, lo imposible se intenta, nada de decir que está muy difícil".



López Obrador ha descrito, además, un escenario de decadencia en todos los ámbitos. "El neoliberalismo trastocó todo: crisis económica, crisis de bienestar social, de pérdida de valores, crisis política, de falta de cuadros, de buenos servidores públicos, de gente con entusiasmo para participar en la transformación". "Afortunadamente hay quienes quieren, hay otros de primera pero no quieren" integrase al Gobierno", ha dicho.



Cárdenas, por su parte, ha advertido de que la nueva institución creada en el quinto mes del nuevo Gobierno es "un cofre con recursos importantes, pero no inagotables, para que el gobierno federal realice su política social y prioritaria, así como un espacio institucional de graves retos".



En una carta entregada a varios medios de comunicación advierte que el mencionado instituto, que depende de la cartera federal de Hacienda, "no cuenta con liquidez para cumplir" su misión. La institución tiene, además, un adeudo con las empresas de seguridad que vigilan los almacenes donde se resguardan las mercancías confiscadas a la delincuencia organizada.



El presidente ha anunciado que Cárdenas será reemplazado por el actual director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto y ha designó en su reemplazo a Margarita González Sarabia, actual titular de Turismo en el estado de Morelos (sur).