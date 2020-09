México.- López Obrador defiende en la ONU que México da "los primeros pasos" para ser "auténticamente democrático"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido este martes que el país "ahora" da los "primeros pasos" para convertirse en "verdaderamente, auténticamente democrático", al tiempo que ha criticado que la corrupción ha impedido "avanzar" a la nación.



En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente mexicano ha puesto el foco en las tres transformaciones que ha vivido el país norteamericano desde su independencia a principios del siglo XIX. Así, ha destacado que, tras la revolución de 1910, "se avanzó mucho en el terreno de lo social" pero "no lo suficiente en el terreno político".



"Posiblemente la falta de democracia, entre otros factores, fue echando a perder la vida pública del país", ha lamentado López Obrador, que ha agregado que en ese período "empezó a imperar la corrupción política", lo que ha calificado como "el principal problema de México durante mucho tiempo".



"No podíamos avanzar por la corrupción que imperaba", ha aseverado, afirmando que su Gobierno "lucha para conseguir un verdadero cambio en el país" y se ha propuesto "llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública", todo ello "sin violencia y de manera pacífica".



"Y lo estamos logrando", ha reafirmado, "a pesar de que estamos enfrentando dos crisis". En este contexto, ha aludido a la pandemia de COVID-19, a la que ha tildado de "enfermedad terrible", y a las consecuencias económicas que la enfermedad ha traído aparejadas. Hasta el momento, México ha confirmado más de 700.000 casos de coronavirus, incluidas más de 73.000 muertes a causa de la enfermedad.



No obstante, ha señalado que México avanza y "está enfrentando" la pandemia. En cuanto a su gestión, ha remarcado que el Ejecutivo "ha actuado con responsabilidad", al tiempo que ha reconocido la labor de "expertos, científicos, médicos, enfermeras y trabajadores de la salud", que "se han entregado con humanismo a salvar vidas". "Lo que más nos importa es salvar vidas, se va avanzando", ha reiterado.



En referencia a la economía del país, ha destacado que su Gobierno no aplica "la misma estrategia de siempre", la de "endeudar al país, de rescatar a los de arriba". De forma paralela, ha proporcionado un resumen de su planteamiento de austeridad y ha señalado que "ya no hay lujos en el Gobierno".



"Entonces todo lo que estamos reuniendo con esta fórmula, de no permitir la corrupción, y de hacer un gobierno austero, sobrio, estamos destinando apoyar a la gente humilde, a los desposeídos", ha resumido el presidente mexicano.