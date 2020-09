México.- BBVA eleva sus previsiones de resultados para 2020 gracias a la mejora de las perspectivas en México

01/01/1970 Sede de BBVA en Madrid, edificio La Vela. ECONOMIA EMPRESAS BBVA



Reanudará la remuneración al accionista cuando las incertidumbres del Covid-19 se disipen



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



BBVA ha elevado las previsiones de resultados del banco para el conjunto de 2020, gracias principalmente a la mejora en la evolución del negocio en México, según una presentación para inversores, con motivo de la participación del consejero delegado, Onur Genç, en una conferencia organizada por Bank of America (BofA).



Así, a nivel grupo, los ingresos recurrentes en euros constantes crecerán en el segundo semestre con respecto al primero, gracias a la recuperación del crédito minorista y a la gestión de precios.



Asimismo, BBVA prevé batir sus expectativas de reducción de costes para el año 2020 y mejora sus perspectivas del coste del riesgo, hasta situarse en un rango entre el 1,5% y el 1,6% en el acumulado del año, gracias a una mejor evolución en México.



El grupo prevé cerrar el ejercicio con un ratio de capital CET1 'fully loaded' por encima del rango objetivo y su intención es reanudar la remuneración al accionista, una vez que se elimine la recomendación existente por parte del supervisor y se disipen las incertidumbres por el Covid-19.



En su discurso ante los inversores, Genç explicará que BBVA afronta los desafíos de la coyuntura actual desde una posición de fortaleza, que se concreta en cuatro aspectos: la fortaleza y baja volatilidad del margen neto; una sólida posición de capital y la demostrada capacidad de generar capital orgánicamente; una cómoda posición de liquidez; y la digitalización como ventaja competitiva.



Genç anunciará, asimismo, una mejora del coste del riesgo estimado para el año 2020, que se situará previsiblemente en una horquilla comprendida entre los 150 y los 160 puntos básicos, frente a un rango estimado anteriormente de 150-180 puntos básicos. Esta mejora de la previsión obedece a un comportamiento mejor de lo esperado de las moratorias de crédito en México.



Con respecto al ratio de capital, las nuevas previsiones apuntan a que el ratio CET 1 'fully loaded' terminará el año por encima del rango objetivo (entre 225 y 275 puntos básicos sobre su requerimiento del 8,59%), gracias a la capacidad de generar capital, a algunos impactos regulatorios positivos pendientes y a las operaciones corporativas que aún no se han cerrado, como son la venta de BBVA Paraguay y la 'joint venture' con Allianz en materia de seguros no vida en España.



REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA



Por otro lado, la intención de BBVA es reanudar el pago de dividendos, una vez que se elimine la recomendación existente por parte del supervisor y se disipen las incertidumbres por el Covid-19.



El grupo evaluará la mejor manera de remunerar a los accionistas, incluyendo no solo dividendos, sino también una posible recompra de acciones.



Con motivo de la presentación de resultados del primer semestre, el consejero delegado de BBVA afirmó que el grupo espera cerrar el año 2020 con resultados "claramente positivos" y confirmó que la intención del banco es reanudar el pago de dividendos 100% en efectivo a partir de 2021, una vez que desaparezcan las incertidumbres asociadas a la crisis del coronavirus y el Banco Central Europeo (BCE) elimine su 'veto'.