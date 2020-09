Melyssa descubre una infidelidad de su pareja nada más llegar a 'La isla de las tentaciones'

23/09/2020 TOM Y MELYSSA EN 'LA ISLA DE LAS TENTACIONES' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE TELECINCO



MADRID, 23 (CHANCE)



Después de la primera edición el año pasado, muchos espectadores estaban esperando con deseo que llegase La isla de las tentaciones y ahora que ha llegado a nuestras televisiones no podemos quitar los ojos de la pantalla. Si la edición del año pasado nos pareció bastante subida de tono, esta va más deprisa todavía.



Esto acaba de comenzar y parece que ya hayamos visto más de dos capítulos y es que en el primer programa una de las parejas ha tenido una gran discusión. El motivo, no ha sido ni más ni menos, que enterarse de que su novio le había sido infiel al principio de la relación con una de las chicas que se han presentado como tentadora en el reality.



Hablamos de Tom y Melyssa, quienes solamente llevan teniendo una relación estable desde hace 8 meses y ya tienen suficientes dudas en su vida que les ha hecho presentarse al programa para aclarar sus sentimientos. Ha sido en el momento de la elección cuando hemos sido conocedores de que Tom conocía a Liseth de fuera.



Parece ser que Tom un día estaba tomando algo en un bar con un amigo y en ese mismo local, estaba Liseth con su madre. La pareja de Melyssa les invitó a un refresco, pero todo no acaba ahí y es que el concursante se quedó con su número de teléfono y se volvieron a reencontrar en una discoteca donde tuvieron más que palabras.



Aunque Tom jura y perjura que no tuvo nada con ella, la versión de Liseth es todo lo contrario. Esto ha hecho estallar a Melyssa, quien se define como una persona extremadamente celosa, y ha discutido con su pareja hasta la saciedad. Además, Tom no ha dejado que Liseth le elija como el más atractivo de todos los chicos porque le parecía un gesto feo a su todavía novia que estaba delante.