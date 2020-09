Martín vuelve, Marini y Arenas a defender su exigua ventaja

El piloto español de Moto2 Jorge Martín (Red Bull KTM Ajo). EFE/ Román Ríos/Archivo

Madrid, 23 sep (EFE).- El español Jorge Martín (Kalex) ha dado negativo en la prueba PCR que se realizó tras dar positivo por la Covid'19 y podrá estar en el circuito de Barcelona en Montmeló para disputar el Gran Premio de Cataluña de Moto2, que se desarrolla este fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña.

En este escenario tanto el italiano Luca Marini (Kalex) como el español Albert Arenas (KTM), buscarán consolidar el liderato de sus respectivas categorías, en las que ahora cuentan con "pírricas" ventajas sobre sus perseguidores.

Martín se ha tenido que perder las dos carreras en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático para guardar la obligada cuarentena y reponerse del coronavirus cuando era uno de los aspirantes al título y ocupaba la tercera posición, pero ahora es quinto y sus ganas de remontar en un trazado familiar seguro que representan un acicate importante en su rendimiento, aunque frente a él estará la potente escuadra azzurra.

Luca Marini llega como líder de la competición pero con apenas cinco puntos de ventaja sobre su compatriota Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) y su propio compañero de equipo, Marco Bezzecchi (Kalex), que son quienes se perfilan como grandes candidatos al título junto al británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex).

Algo más atrás y a falta de conseguir buenos resultados que les permitan sentirse candidatos se encuentran tanto Xavier Vierge (Kalex), como Arón Canet (Speed Up), Jorge Navarro (Speed Up) y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que en Barcelona pueden encontrar el escenario propicio para lograr un buen resultado que les sirva de revulsivo para lo que resta de una temporada en la que por ahora los candidatos parecen tener nombre italiano.

Igual de estrecha está la pelea por el título en Moto3, el español Albert Arenas (KTM) es líder, pero apenas con dos puntos de ventaja sobre el japonés Ai Ogura (Honda), que no destaca especialmente en ninguna parcela pero al final los resultados llegan y con dos segundos y cuatro terceros se encuentra literalmente a rebufo del español.

Con ellos, el tercer candidato al título es el británico John McPhee (Honda), si bien en su caso ya se encuentra a 21 puntos de Arenas y por tanto con la necesidad de conseguir alguna nueva victoria como la de San Marino con la que restar diferencias a sus rivales, aunque a esa lista se podrían unir otros pilotos de la talla del italiano Romano Fenati (Husqvarna), un veterano de apenas 24 años, que viene de ganar la segunda carrera de Misano.

Y también se podrían unir a esa lista el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) o los españoles Jaume Masiá (Honda), Raúl Fernández (KTM), Jeremy Alcoba (Honda) o Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) y aunque sólo Masiá, entre los españoles, sabe lo que es pisar el peldaño más alto del podio -lo hizo la pasada temporada-, en la presente campaña no lo ha conseguido ninguno y ese podría ser el estímulo suficiente para conseguir entrar en la pelea por el campeonato cuando se ha cumplido el ecuador del mismo.

Juan Antonio Lladós