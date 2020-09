Madrid pide ayuda militar urgente, policía y médicos para frenar al virus

EFE/Víctor Lerena/Archivo

Madrid, 23 sep (EFE).- Las autoridades regionales madrileñas pidieron este miércoles apoyo logístico militar y policial urgente para, entre otras acciones, la realización de test y labores de desinfección en las áreas de la comunidad autónoma con restricciones, y la contratación de 300 médicos extracomunitarios para apoyar su sistema de salud frente a la rápida expansión del coronavirus.

Según los datos dados a conocer este miércoles por el Ministerio español de Sanidad, Madrid sigue registrando el mayor número de nuevos contagios de todo el país, con 3.730 casos nuevos, de los que 1.290 se confirmaron el martes (el 41 % del total de las últimas 24 horas).

En España hoy se notificaron 11.289 nuevas infecciones, 4.1543 de ellas confirmadas en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total desde el inicio de la pandemia se eleva a 693.556, mientras que la de muertos asciende a 31.034, 130 más que el martes, de acuerdo a los números publicados por las autoridades sanitarias españolas.

A Madrid le siguen como regiones más afectadas, Andalucía (sur), con 431 nuevos positivos desde ayer; Navarra (norte), con 421, y el País Vasco (norte), con 375.

UNA OLA DE MENOR INTENSIDAD Y MÁS LENTA

Estas cifras demuestran que España se encuentra en la segunda ola de pandemia, aunque es "claramente" distinta a la primera porque es "de menor intensidad" y su velocidad de crecimiento "es más lenta", dijo este miércoles el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, aunque alertó de que hay que estar preparados para todos los escenarios.

La capacidad de detección ha mejorado "sustancialmente" y si en la primera ola se detectaban uno de cada diez casos, ahora la cifra es de seis o siete de cada diez, según el ministro.

También es diferente cualitativamente porque gracias a la búsqueda activa la mediana de edad es de 35 años, cuatro de cada diez son asintomáticos y la letalidad es inferior al 1 %, en comparación al 12 % que se registró en la primera ola, informó hoy Illa en la Comisión de Sanidad en el Congreso español.

El escenario más complicado lo presenta Madrid, donde en las últimas 24 horas, de acuerdo con los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias regionales, 430 personas han sido ingresadas en unidades de cuidados intensivos (trece más que ayer) y se ha hospitalizado a 3.174 madrileños (63 más que ayer).

Desde el comienzo de la pandemia, el número acumulado de hospitalizados en esa comunidad autónoma española se eleva a 55.709 y el de los ingresados en las UCI a 4.817.

Atención Primaria da seguimiento a 10.974 pacientes en la región de Madrid (411.087 desde el inicio de la crisis sanitaria).

EJÉRCITO, 222 POLICÍAS Y 300 MÉDICOS

Con esos datos, el vicepresidente regional madrileño, Ignacio Aguado, anunció hoy que se ha solicitado al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez la colaboración del Ejército, que se centrará en la instalación de carpas, la realización de test y el desarrollo de labores de desinfección en las 37 zonas básicas de salud del sur de la región en las que, desde el pasado lunes, están en vigor restricciones a la movilidad.

También se quiere contar con 222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil para que en esas zonas desarrollen tareas de inspección, velen por el cumplimiento de las cuarentenas y, en caso contrario, apliquen sanciones.

Además, las autoridades madrileñas han solicitado al Gobierno de Sánchez una reforma exprés de la normativa vigente para incluir en el sistema sanitario de Madrid 300 médicos extracomunitarios que fueron contratados durante la primera ola de la pandemia, y que ahora no se pueden incorporar por "restricciones estatales".

Durante el estado de alarma, una orden del Ministerio español de Sanidad permitió la contratación "con carácter excepcional y transitorio" por parte de las comunidades autónomas de profesionales con títulos obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea o sin título de especialista, pero que hayan sido evaluados positivamente por el Comité de evaluación.

El contrato permitía el desempeño de la actividad asistencial y podía prolongarse hasta un máximo de tres meses, prorrogables por sucesivos períodos de tres meses.

La normativa actual impide que el Gobierno regional de Madrid pueda contratar a esos profesionales.

MÁS RESTRICCIONES EN OTRAS ÁREAS

Estas medidas, indicó Aguado, tendrían que estar operativas a partir del próximo lunes, 28 de septiembre, para garantizar que sean correcta y eficazmente implementadas cuanto antes.

Si el Ejecutivo autonómico madrileño optara por ampliar las zonas de la región con restricciones, una decisión que se dará a conocer este viernes, solicitará un aumento de estos efectivos, explicó el vicepresidente regional.

Desde el pasado lunes, 37 áreas de salud del sur de Madrid tienen limitada su movilidad durante 14 días para intentar frenar el avance del coronavirus y no se descarta que esas limitaciones se extiendan a otras zonas donde la incidencia del virus es similar.

Alida Juliani