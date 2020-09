Los muertos por la COVID-19 en Honduras ascienden a 2.206

De las 650 nuevas pruebas PCR procesadas, 231 dieron positivo, indicó el Sinager, que además registró solamente dos muertos a nivel nacional. EFE /Gustavo Amador /Archivo

Tegucigalpa, 22 sep (EFE).- El número de muertos en Honduras por la COVID-19 ascendió este martes a 2.206, desde marzo, mientras que el de contagiados a 72.306, informó el sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en uno de los días con menos pruebas PCR de laboratorio.

De las 650 nuevas pruebas PCR procesadas, 231 dieron positivo, indicó el Sinager, que además registró solamente dos muertos a nivel nacional.

El departamento de Cortés, en el norte del país, que junto con Francisco Morazán, en el centro, siguen siendo los principales epicentros de la pandemia de la COVID-19, no registró muertos, ni contagios, debido a que por daños en su laboratorio de virología no se procesaron pruebas, indicó el portavoz del Sinager, Francis Contreras.

Agregó que para este miércoles se espera que el laboratorio de San Pedro Sula (Cortés), la segunda ciudad más importante del país y la de mayor incidencia de casos de COVID-19, pueda procesar pruebas PCR.

El organismo sanitario registró 809 casos de personas hospitalizadas, de las que 666 presentan un cuadro clínico estable, 123 están en condición grave y 20 permanecen en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional.

Además, hoy hubo 619 nuevos casos de pacientes recuperados, con los que ya suman 23.230 los que se han salvado de morir por la enfermedad, según el informe oficial.

Aunque con pocas pruebas de laboratorio, la curva de la pandemia sigue en alza en el país centroamericano, que desde marzo sufre los efectos de la mortal enfermedad.

El país sigue en un proceso de lenta recuperación económica, la que a partir del próximo lunes podría pasar a la segunda fase, según han indicado fuentes de la Mesa Multisectorial de la pandemia.

Los pocos negocios que han abierto al público, sin todo su personal, como medida preventiva, no están recibiendo suficientes clientes y algunos propietarios se quejan porque aseguran que, además del poco ingreso, están gastando en medidas sanitarias, sin alterar los precios de sus productos y servicios.

Uno de los sectores que están enfrentando esa situación es el transporte urbano e interurbano, cuyos autobuses solamente pueden llevar la mitad de pasajeros de su capacidad.