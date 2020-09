LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 23 de septiembre de 2020

LO ÚLTIMO

Firma de EEUU admite que pagó sobornos en Brasil y Venezuela

Coronavirus: 200.000 muertos en EEUU mientras Trump critica ciencia

Asteroide del tamaño de un bus pasará cerca de la Tierra

Tormenta Beta se debilita en avance por el sur de EEUU

Bomberos logran avances contra gran incendio en California

PRIMERA PLANA

AMN-MED CORONAVIRUS-VACUNA

SIN PROCEDENCIA - Johnson & Johnson inicia la etapa final de un enorme estudio para tratar de demostrar si una vacuna de una sola dosis contra el COVID-19 puede proteger del virus. Probará la vacuna en 60.000 voluntarios en EEUU, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Sudáfrica. Por Linda A. Johnson. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-ASIA: India reporta más de 83.000 nuevos casos de coronavirus, un cierto descenso tras batir su récord una semana antes.

-CORONAVIRUS-GBRETAÑA: Reino Unido defiende nueva estrategia para combatir una segunda ola de casos de COVID-19, que algunos consideran suficiente.

-CORONAVIRUS-ALEMANIA: Ministro alemán en cuarentena, guardaespaldas dio positivo.

-CORONAVIRUS-ALEMANIA-APP: Alemania describe como ”éxito” su app contra el coronavirus.

-SRI LANKA-VIDA SILVESTRE-CORONAVIRUS: Sri Lanka ofrecerá livestreaming de sus parques silvestres.

-CORONAVIRUS-GBRETAÑA: Reino Unido defiende nueva estrategia para combatir una segunda ola de casos de COVID-19, que algunos consideran insuficiente.

-CORONAVIRUS-FRANCIA: La ministra de Defensa de Francia admite declaraciones inexactas sobre las medidas de seguridad con las que contaban sus tropas al evacuar franceses de la ciudad china de Wuhan

-CORONAVIRUS-ESPAÑA: Madrid pide ayuda al gobierno central en lucha contra virus

-CORONAVIRUS-FINLANDIA-PERROS: Finlandia usa perros adiestrados para detectar coronavirus en el principal aeropuerto internacional del país

ONU-GEN ASAMBLEA-LIDERES MUNDIALES

NUEVA YORK - Para algunos líderes mundiales, la pandemia del coronavirus supone una oportunidad. La Asamblea General de la ONU, que este año es virtual, permite que aquellos que normalmente no comparecen puedan intervenir desde cualquier parte del mundo. Uno de ellos es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que no acudió el año pasado. Esta vez, podrá hablar desde la comodidad de su palacio presidencial en Caracas sin tener que preocuparse por una posible detención si viaja a Nueva York. Por Christine Armario. 1.078 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-ONU-GEN ASAMBLEA-VENEZUELA: Nicolás Maduro habla ante las Naciones Unidas.

EUR-GEN ALEMANIA-RUSIA-NAVALNY

BERLÍN - El líder opositor ruso Alexei Navalny es dado de alta del hospital alemán que lo trató por envenenamiento. Expertos alemanes en armas químicas determinaron que el paciente, de 44 años, fue intoxicado con un agente nervioso desarrollado en la antigua Unión Soviética. Por David Rising y Daria Litvinova. 608 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-CIC QUINTANA-DOPAJE

LE PECQ, Francia - Dos personas que fueron interrogadas dentro de una investigación por dopaje en el Tour de Francia que involucra al equipo del ciclista colombiano Nairo Quintana quedan en libertad sin cargos. Quintana, excampeón del Giro de Italia y la Vuelta a España, sostiene que sólo utilizó vitaminas. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

AMS-GEN COLOMBIA-MASACRES

BOGOTÁ - Un aumento de las masacres en las zonas rurales de Colombia está marcando un nuevo capítulo en la larga historia de sangre del país. Pero en lugar de la disputa entre la guerrilla y el Estado, la violencia ahora está marcada por un mosaico de luchas entre grupos criminales que pugnan por las rutas del narcotráfico, las minas ilegales e incluso el contrabando de gasolina. Estos grupos son menos ideológicos que la guerrilla pero pueden ser igual de violentos. AP Foto. AP Video.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GREN BRASIL-PANTANAL

RÍO DE JANEIRO - El gobierno brasileño envía 43 bomberos de una fuerza federal para reforzar el combate a los incendios récord en la región del Pantanal. La justicia había ordenado al gobierno federal que mostrase qué medidas extraordinarias y urgentes había tomado para combatir el fuego y proteger el bioma. La región enfrenta una de sus peores sequías en 40 años y los incendios han alcanzado un nivel récord en las últimas semanas. Por Marcelo Silva de Sousa. 339 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-ECO EEUU-SOBORNOS

MEDELLÍN, Colombia — Una importante empresa estadounidense de asfalto acepta pagar 16,6 millones de dólares en multas al declararse culpable de delitos federales por pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios en Brasil, Ecuador y Venezuela durante casi una década a cambio de obtener contratos lucrativos. Por Joshua Goodman. 871 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-CORONAVIRUS-MUERTOS

NUEVA YORK — En momentos en que las muertes por coronavirus en EEUU pasan de las 200.000, Donald Trump sigue enfrascado en su guerra contra los científicos de su propio gobierno. En los últimos seis meses, la administración Trump se niega a seguir consejos de expertos que pudieran haber contenido la diseminación del coronavirus y la enfermedad que causa. Por Jason Dearen. 1107 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CIE ASTEROIDE DE PASO

CABO CAÑAVERAL, Florida — — Un asteroide del tamaño de un autobús escolar se dirige hacia las cercanías de nuestro planeta, tan cerca que pasará por debajo de la órbita de algunos satélites, pero la NASA dice que no hay nada qué temer por la roca espacial. Por Marcia Dunn. 290 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CLI EEUU-TORMENTA

HOUSTON — Una debilitada tormenta Beta continuaba su lento desplazamiento a través del sur de EEUU, llevando aguaceros a partes de Luisiana, Arkansas y Mississippi tras inundar viviendas y caminos en Texas. Las inundaciones causadas por los aguaceros forzaron 100 rescates acuáticos en caminos de la ciudad. Por Juan A. Lozano. 344 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CALIFORNIA-INCENDIOS

LOS ÁNGELES — Los bomberos comienzan a dominar un enorme incendio forestal en las montañas al noreste de Los Ángeles. Estaba contenido en un 38%, antes de que el calor y los vientos secos regresen a California en unos cuantos días. 375 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-GINSBURG-FUNERALES

WASHINGTON - Se espera que miles de personas presenten sus respetos a la difunta jueza liberal Ruth Bader Ginsburg, cuyos restos reposarán durante dos días en el edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ofrecerá sus respetos en persona. Por Mark Sherman. 406 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-TEC MIT-CANCER-PREMIO

CAMBRIDGE, Massachusetts - Una profesora del Instituto de Tecnología de Massachusetts que utiliza programas informáticos avanzados para detectar el cáncer y descubrir nuevos fármacos gana un nuevo premio de un millón de dólares a los avances en Inteligencia Artificial. 220 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-INM EUROPA-MIGRANTES

BRUSELAS - La Unión Europea anuncia una profunda reestructuración de las normas para pedir asilo, con la esperanza de que sus países miembros compartan equitativamente la carga de absorber a la gran cantidad de migrantes que llegan a sus tierras. El bloque, ahora de 27 naciones tras la salida británica, ha estado plagado de disputas sobre qué países deben hacerse responsables de los extranjeros. Por Lorne Cook. 424 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN BIELORRUSIA-PROTESTAS

KIEV - El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, toma posesión para su sexto mandato en una ceremonia que no fue anunciada con antelación, luego de seis semanas de protestas multitudinarias contra los resultados oficiales de los comicios del 9 de agosto, que según la oposición estuvieron amañados. Por Yuras Karmanau. 646 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN BREXIT

LONDRES - El gobierno británico advierte que podrían formarse filas de 7.000 camiones para cruzar el Canal de la Mancha y esperas de dos días para entrar en Francia inmediatamente después de que Gran Bretaña complete su ruptura económica con la Unión Europea a final de año. Por Jill Lawless. 629 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN BAHREIN-ISRAEL

DUBÁI - Por primera vez en la historia, un vuelo desde Israel aterriza en Bahréin, una semana después de que ambos países firmaron un acuerdo para normalizar relaciones. En el avión viajaban funcionarios israelíes. Por Jon Gambrell. 303 palabras. AP Foto. ENVIADO.

OCE-GEN AUSTRALIA-BALLENAS VARADAS

HOBART, Australia - Más ballenas piloto son localizadas varadas en Australia, para un total de casi 500 cetáceos, en el mayor encallamiento del que se tenga registro en el estado de Tasmania. 480 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-ESPAÑA-ORCAS: España prohíbe paseos en yate por presencia de orcas.

EUR-GEN TORRE EIFFEL-AMENAZA BOMBA

PARÍS - La policía de París cierra por dos horas la zona que rodea la Torre Eiffel después de una llamada telefónica que alertó de una bomba. Todos los turistas fueron evacuados temporalmente, pero pudieron regresar luego de que no se halló ningún rastro de explosivos. Por Michel Euler. 211 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-OLI TOKIO-INMIGRACION

TOKIO - Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio han propuesto que el gobierno relaje los requisitos migratorios para permitir a los deportistas ingresar al país previo a los aplazadas justas, con el fin que se entrenen durante una cuarentena de 14 días. Por Stephen Wade. 450 palabras. AP Foto.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-CIN TROLLS WORLD TOUR

CIUDAD DE MÉXICO - María José y Benny Ibarra, quienes encabezan el elenco de voces de “Trolls World Tour” para Latinoamérica, cuentan que ni en los 90 habían disfrutado tanto de los trolls como lo hacen ahora. Por Berenice Bautista. 708 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-TEA TEATRO EN VIDRIERAS

NUEVA YORK - Los siete pecados capitales podrán encontrarse a lo largo de la emblemática Lincoln Road en Miami Beach, guardando distancia social, por fortuna. Miami New Drama presentará obras cortas sobre cada uno de los pecados capitales en siete vidrieras vacías como parte de un proyecto llamado “7 Deadly Sins — Temptation in the Magic City”. Por Mark Kennedy. 374 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN KAJILLIONAIRE

SIN PROCEDENCIA - La directora Miranda July y las actrices Evan Rachel Wood y Gina Rodríguez conversan sobre “Kajillionaire”, una película sobre una familia de estafadores en Los Ángeles y el primer largometraje de July en casi una década. Por Lindsey Bahr. 886 palabras. AP Foto. ENVIADO.

