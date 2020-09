Líder derechista en Ecuador apela a la juventud al inscribir su candidatura presidencial

Fotografía cedida hoy por el movimiento centroderechista Creando Oportunidades (CREO) que muestra a su candidato presidencial, Guillermo Lasso, durante una rueda de prensa tras inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, en Quito (Ecuador). EFE/Bolívar Parra/CREO

Quito, 23 sep (EFE).- El centroderechista Guillermo Lasso hizo este miércoles un guiño a la juventud al inscribir su candidatura a la Presidencia de la República con miras a las elecciones de 2021, en las que se elegirá al sucesor del actual mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno.

Lasso y su compañero de fórmula, Alfredo Borrero, acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) para presentar la inscripción del binomio luego de que el pasado 17 de septiembre se abriera el período correspondiente para el trámite.

"El día de hoy comienza el cambio con todos ustedes los jóvenes ecuatorianos. Comienza el cambio para mejorar la economía ecuatoriana", dijo en una intervención pública junto con Borrero tras acudir al CNE.

Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), considera que el cambio "viene de la mano de los jóvenes" y aseguró que con ellos iniciará el proceso para "rescatar la economía", para crear las condiciones necesarias para generar trabajo, empleo y bienestar para todos los ecuatorianos.

"El cambio viene para transformar la educación, para que la salud y la vida de los ecuatorianos vuelva a ser una prioridad. El cambio viene para proteger a la mujer de la violencia intrafamiliar, para cuidar el medioambiente, para terminar con los desastres del pasado correísta" en referencia a la década de gobierno de Rafael Correa.

El dirigente conservador, de 64 años y que se presenta por tercera vez a unas elecciones presidenciales, destacó que el cambio viene "de la mano de los jóvenes" y aseguró que para él creer en la juventud significa comprometerse y dejarlos soñar y construir un Ecuador de oportunidades.

"Si queremos un Ecuador moderno, necesitamos que los jóvenes de hoy cuestionen, critiquen, provoquen, reflexionen, analicen y propongan luego de sus investigaciones. Necesitamos jóvenes libres, que busquen y encuentren soluciones, y la educación es el pilar fundamental para estimular toda su capacidad", dijo.

Padre de cinco hijos jóvenes, Lasso cree que se deben generar incentivos para que las empresas inviertan, promuevan empleo y contraten jóvenes.

Por ello se comprometió a generar la inversión y producción necesaria para generar empleo, "la mejor política social que puede desarrollar un Gobierno responsable".

UN GRAN SHOCK DE INVERSION

Crítico del llamado Socialismo del Siglo XXI, que lideró el exjefe de Estado Rafael Correa entre 2007 y 2017, Lasso destacó que en su candidatura "no hay ni derecha ni izquierda" sino "un solo proyecto: Ecuador".

"Ecuador requiere inversión en infraestructura pública, pero con dinero privado porque el Estado no tiene recursos", indicó sobre la importancia de alianzas público-privadas para incentivar la producción petrolera, proyectos en el campo energético, eléctrico, y planes mineros sustentables y amigables con el ambiente.

Cree que el desafío de generar empleo sólo es posible promoviendo "un gran shock de inversión en el campo público y facilitando también la inversión en el campo privado".

Lasso, que en 2017 perdió en segunda vuelta ante Moreno en lo que el consideró un fraude electoral, comparó la economía con dos motores de un avión, en el que el uno simboliza la economía privada y el otro la pública.

"Los saldos de la cuenta única del tesoro no fluctúan más allá de 100 millones de dólares para atender obligaciones de 2.000 millones de dólares por mes, es decir tenemos un Estado sin recursos", dijo al apostar por las alianzas públicos-privados y concesiones de activos bajo "propiedad del Estado".

Y apuntó que no buscan el "Gobierno del cambio para aplicar modelos fracasados sino para impulsar un cambio de modelo económico que genere empleo, que es lo que más necesita la sociedad".

Consultado el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Ecuador retomó relaciones bajo el gobierno de Moreno, tras diez años de tensiones durante la gestión de Correa, Lasso afirmó que buscará "las mejores relaciones internacionales en todo campo: financiero, comercial, político".

"No debe extrañarnos una buena relación, pero lo que nosotros haremos es cumplir con las condiciones del pueblo ecuatoriano, que quiere empleo, y eso sólo es posible con inversión", recalcó.