Líbano.- Hariri abre la vía a la formación de Gobierno en Líbano aceptando un ministro de Finanzas "independiente"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro libanés Saad Hariri ha afirmado que su formación política está dispuesta a aceptar que un chií "independiente" ocupe el Ministerio de Finanzas, lo que abre la puerta a que Mustafá Adib pueda acabar de conformar su gabinete para que Líbano vuelva a tener una administración con plenas funciones.



El principal obstáculo para la formación del Gobierno gira en torno a la negativa del partido-milicia Hezbolá y de AMAL, también chií y liderado por el presidente del Parlamento, Nabih Berri, de que la cartera de Finanzas sea entregada a un miembro de otra secta.



Varios ex primeros ministros suníes habían expresado su rechazo al nombramiento de un chií en Finanzas y Hariri, que llegó a sonar como posible ministro, ha planteado una vía alternativa para que sea al menos un "independiente" quien asuma el Ministerio en disputa.



"He decidido ayudar al primer ministro Abid a encontrar una salida nombrando a un ministro de Finanzas independiente de la secta chií", ha dicho. Así, correspondería al propio Adib seleccionar al candidato, basándose en "la eficacia, la integridad y la no afiliación a algún partido", según el periódico 'The Daily Star'.



Adib había apostado hasta ahora por que los puestos de los principales ministerios --Finanzas, Defensa, Interior y Exteriores-- fuesen rotatorios, en un intento por encontrar un equilibrio en el frágil reparto de poder de Líbano. De la formación de gobierno depende que el país pueda recibir la ayuda externa prometida por distintos países.



Uno de los países que más se ha implicado en el proceso es Francia, que ya ha aplaudido este miércoles en un comunicado la "valiente" declaración de Hariri. El Ministerio de Exteriores galo confía en que Adib pueda formar un gobierno "lo más rápidamente posible" con "personalidades independientes y competentes" de su elección.



París espera ahora que "el conjunto de responsables políticos libaneses" respeten los acuerdos de principios de mes y acerquen posturas con vistas a solventar la actual crisis política y atender "las necesidades urgentes de Líbano". El presidente francés, Emmanuel Macron, ha viajado dos veces a Líbano desde las explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut.