Las escuelas hongkonesas de primaria y secundaria retoman las clases presenciales

Varios estudiantes pasan junto a un cartel en Hong Kong, China. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Hong Kong, 23 sep (EFE).- Más de 300.000 alumnos de escuelas de primaria y secundaria de Hong Kong retomaron hoy las clases presenciales bajo estrictas medidas de seguridad tras una disminución sostenida de las infecciones por coronavirus.

"Los niños necesitan volver a sus rutinas y socializar. Han sido muchos meses de clases telemáticas que han supuesto un gran sacrificio. La situación política de la ciudad y la pandemia están generando mucha ansiedad en las familias, esperemos que todo se estabilice y no tengan que volver a estudiar desde casa", aseguró a Efe Ada Wang, madre de dos adolescentes de 14 y 16 años.

El retorno a las aulas -el año académico comenzó a mediados de agosto- se llevará a cabo de forma gradual y en dos fases: este miércoles han vuelto estudiantes del primer curso y de los dos últimos de primaria y secundaria, así como los de último año de preescolar. Seis días después lo harán el resto de alumnos.

Algunas escuelas sólo podrán abrir durante media jornada para evitar que los alumnos se junten a la hora de la comida, y no habrá otras actividades cuando terminen las clases.

Además, se ha intensificado la limpieza y desinfección de las aulas y otros lugares, y se ha ampliado la distancia entre los asientos de los estudiantes en la medida de lo posible.

En el caso de las salas especiales con asientos fijos, se han instalado tabiques de plástico transparentes entre los pupitres para reforzar las medidas de prevención contra el coronavirus.

También destacan los controles de temperatura, la obligatoriedad de llevar mascarillas, el reparto de dispensadores de desinfectante para las manos o la presencia de dispositivos ultravioleta para desinfectar los libros.

Las escuelas hongkonesas suspendieron las clases presenciales a primeros de febrero, pero se reanudaron brevemente en verano antes de detenerse de nuevo en julio, cuando se disparó una tercera ola de infecciones de la COVID-19.

A pesar de que el número de contagios se ha reducido significativamente, algunas medidas de prevención continúan vigentes, como los límites de hasta cuatro personas en las reuniones públicas.

No obstante, bares, piscinas y parques temáticos obtuvieron el pasado viernes autorización para reabrir.

La tercera oleada ha dejado hasta la fecha 5.039 casos confirmados en Hong Kong, mientras que la cifra de fallecimientos se sitúa ahora en 103 personas.