La vida de Lang Lang llegará al cine de la mano de Ron Howard

Los Ángeles (EE.UU.), 22 sep (EFE).- La vida del pianista chino Lang Lang, una de las estrellas más importantes de la actualidad en el panorama clásico, llegará a la gran pantalla con una película que dirigirá Ron Howard.

Medios estadounidenses señalaron hoy que esta cinta adaptará el libro de memorias "Journey of a Thousand Miles", que escribió el músico junto a David Ritz, y contará el viaje del pianista desde su infancia en China hasta los auditorios más prestigiosos de todo el mundo.

"La historia de Lang Lang es una historia de determinación, pasión, sacrificio y de encontrar la fortaleza en tu interior para vencer la adversidad", dijeron Ron Howard y el productor Brian Grazer.

"Esta película es un puente entre dos culturas que comparten verdades universales sobre las dificultades que atravesamos en busca de la grandeza", añadieron.

Ganador del Óscar a la mejor película y la mejor dirección por "A Beautiful Mind" (2001), la variadísima filmografía de Howard como realizador incluye títulos como "Splash" (1984), "Willow" (1988), "Apollo 13" (1995), "Cinderella Man" (2005), "The Da Vinci Code" (2006), "Frost/Nixon" (2008), "Rush" (2013) y "Solo: A Star Wars Story" (2018).

Howard tiene pendiente de estreno "Hillbilly Elegy", una adaptación cinematográfica del libro de memorias de J.D. Vance y para la que fichó como protagonista a Amy Adams.

Por su parte, Lang Lang, que figurará como productor ejecutivo de este nuevo "biopic", también se mostró encantado con el proyecto.

"Sueña a lo grande, trabaja duro y cree siempre en ti mismo. Esta película, gracias a la visión de Ron Howard, inspirará a la gente joven en todo el mundo a seguir sus sueños y a nunca olvidar que son totalmente únicos", aseguró.

A sus 38 años, este pianista no solo está considerado como uno de los mejores intérpretes de su generación sino que también ha alcanzado una imagen de icono mundial fuera de la tradicionalmente poco mediática esfera de la música clásica.

A comienzos de este mes presentó su último trabajo discográfico, que es una nueva mirada a las famosas "Variaciones Goldberg" de Johann Sebastian Bach.

"Es como diseñar una pirámide de Egipto. Treinta variaciones con una simetría perfecta y nueve cánones como cuerpo principal. Así que de alguna forma todo está perfectamente encajado, pero todo se repite", explicó Lang Lang en una reciente entrevista con Efe.

"Y luego, en medio de esos cánones, Bach funde todo lo que hayas aprendido antes sobre él. Quiere decirle a la gente: 'Con unas pocas notas simples puedo hacer algo distinto cada vez'", agregó.