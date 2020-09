La ventaja de Biden entre los hispanos de Florida se agranda tras su visita

La encuesta de St. Pete Polls para el medio Florida Politics, que tiene un margen de error de +/-1,8 puntos, le da un 50 % de apoyo a Biden, un 47 % a Trump y menos de un 2 % a otros candidatos. EFE/EPA/PETER FOLEY/Archivo

Miami, 23 sep (EFE).- El candidato demócrata Joe Biden le saca una ventaja de tres puntos al presidente Donald Trump en una nueva encuesta sobre intención de voto en Florida y entre los hispanos la diferencia es de 56 % frente a 41 %, mayor que la de hace 15 días.

La encuesta de St. Pete Polls para el medio Florida Politics, que tiene un margen de error de +/-1,8 puntos, le da un 50 % de apoyo a Biden, un 47 % a Trump y menos de un 2 % a otros candidatos.

Sólo un 2 % de los 2.906 potenciales votantes en Florida entrevistados el 22 de septiembre no ha decidido a quién votar en las cruciales elecciones del 3 de noviembre.

Significativamente, entre los independientes (los que no están inscritos como votantes del Partido Republicano o el Demócrata), el exvicepresidente Biden le saca una ventaja de siete puntos al presidente Trump.

Uno de los cambios apreciados en esta encuesta es que por primera vez Biden es el candidato preferido entre los hombres, algo que antes era solo entre las mujeres.

Cerca del 49 % de los hombres dice que votaría por el demócrata si las elecciones fuesen hoy, frente a un 47 % que elegiría a Trump.

Florida Politics señaló que no ha habido cambios respecto a otra encuesta realizada el 7 y el 8 de septiembre en el reparto de las intenciones de voto entre los dos candidatos principales si se tiene en cuenta la población en general, pero entre los hispanos ha crecido el apoyo a Biden, pues en la anterior era 54% frente a 42 %.

Biden realizó la semana pasada su primera visita de campaña a Florida, donde participó en sendos actos en Tampa y Kissimee, cerca de Orlando, el primero con excombatientes y el segundo con hispanos y puertorriqueños en particular. Su compañera de fórmula, Kamala Harris, estuvo en Miami previamente en un acto con la comunidad afroamericana.

Entre los blancos de Florida Trump es el que más apoyo tiene (55 %/41 %) y también lo es entre los asiáticos y los originarios de islas del Pacífico (51%/47%), pero entre los afroamericanos Biden cuenta con un 84 % de respaldo y el presidente solo del 10 %.

Esta vez se les preguntó también a los encuestados si preferían que el nombramiento de quien cubrirá la plaza vacante dejada en la Corte Suprema de EE.UU. por la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg se haga después de las elecciones o ahora como quiere Trump.

El 47 % se inclinó por aplazarlo, un 45 % por proceder ya y un 7 % no tiene opinión al respecto.

Por grupos de edad, el único en el que son más los que quieren que Trump siga en la Casa Blanca que los que desean que se vaya es el 70 años o más (52 % frente a 45 % por Biden).

La diferencia mayor a favor de Biden está entre los que tienen menos de 50 años. El 54 % lo apoya frente a un 42 % que lo hace por Trump.