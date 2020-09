La ONU y el Reino Unido reunirán en diciembre a líderes para abordar el clima

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. EFE/EPA/Eskinder Debebe/ONU

Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- La ONU y el Reino Unido tienen previsto organizar el próximo 12 de diciembre una reunión con algunos de los líderes internacionales más ambiciosos en materia de cambio climático, coincidiendo con el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de París.

Así lo adelantó este miércoles Naciones Unidas, aunque el anuncio oficial se hará el jueves durante una reunión virtual sobre clima convocada en los márgenes de la Asamblea General por el jefe de la organización, António Guterres.

Según un comunicado, Guterres y el primer ministro británico, Boris Johnson, serán los anfitriones el 12 de diciembre de un acto "global" con líderes de distintos países con el fin de impulsar nuevas acciones para combatir el calentamiento global.

En la cita, los Gobiernos estarán invitados a presentar planes más ambiciosos, nuevos compromisos financieros y medidas para mejorar la capacidad del mundo a resistir frente al cambio climático.

También participarán representantes del sector privado y de la sociedad civil para presentar nuevas medidas en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

A finales de este año, el Reino Unido tenía previsto acoger en Glasgow la cumbre del clima de Naciones Unidas, la COP26, que se ha aplazado hasta 2021 como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

La cumbre tenía el compromiso de asumir prioridades pendientes de apuntalar en la anterior cita de Madrid que se celebró "in extremis", después de que Chile no pudiera acogerla por graves problemas sociales, y donde se reforzó la ambición climática de los países.

A este tipo de cumbres acuden representantes de casi 200 países, además de empresas, administraciones públicas, activistas, científicos, académicos y la sociedad civil en su conjunto, para participar en múltiples actos dentro y fuera de las instalaciones, que congregan durante casi dos semanas a miles de personas, y que, en este caso, agravarían el riesgo de contagio del coronavirus.

Entre las prioridades para Glasgow está la de organizar de forma "oficial" la revisión al alza de las llamadas "contribuciones determinadas a nivel nacional" de los países, planteadas en el Acuerdo de París, para reducir las emisiones con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono a mitad de siglo.

"La emergencia climática está totalmente sobre nosotros y no tenemos tiempo que perder. La respuesta a nuestra crisis existencial es una acción rápida, decidida y ampliada y solidaridad entre las naciones", señaló Guterres en un comunicado.

El diplomático portugués encabezará este jueves un acto paralelo a la Asamblea General de la ONU centrado en el clima en el que está previsto que participen, entre otros, Boris Johnson; el presidente de Chile, Sebastián Piñera; o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyden.