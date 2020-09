Italia reabrirá progresivamente al público los estadios de fútbol y otros deportes

EFE/EPA/LUCA ZENNARO/Archivo

Roma, 23 sep (EFE).- El ministro de Políticas Juveniles y Deporte, Vincenzo Spadafora, anunció este miércoles que se prevé abrir progresivamente al público, respetando las medidas de seguridad para evitar los contagios de coronavirus, los estadios de fútbol y otras instalaciones para el resto de competiciones deportivas.

En una comparecencia en el Parlamento, Spadafora confirmó que "mañana será aprobado por unanimidad por la Conferencia de las Regiones un nuevo protocolo de reapertura progresiva de los estadios, que será presentado el viernes al Comité Científico Técnico para la reapertura progresiva y segura de todas las competiciones deportivas, no solo de fútbol".

"El objetivo de nuestro ministerio y de todo el Gobierno es que los estadios e instalaciones deportivas vuelvan a abrir, pero con seguridad y cumpliendo la normativa", agregó.

Por el momento, Italia ya ha permitido que 1.000 espectadores puedan asistir a las competiciones deportivas y ya se experimentó en los últimos partidos del torneo de tenis de Roma y en algunos estadios de la Serie A de fútbol.

El viceministro de Sanidad, Pierpaolo Sileri, explicó este miércoles que en mayo se mostró en contra de la reapertura de estadios porque "era demasiado pronto".

"Pero luego, dada la tendencia de contagios, con los números bajo control, solo era cuestión de esperar. Ahora, la decisión de reabrir los estadios es acertada, obviamente no a plena capacidad. Pero creo que mil plazas son pocas", agregó.

Aunque la apertura no será para toda la capacidad de los estadios y palacios de deportes, se está estudiando un porcentaje del aforo para garantizar la seguridad, según los medios italianos.