Irán.- Arabia Saudí pide "una posición internacional firme" para que Irán no se haga con armas nucleares

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El rey Salmán de Arabia Saudí ha reclamado este miércoles una "posición internacional firme" para garantizar que el Gobierno de Irán no se hace con armas nucleares y pone fin a su programa de misiles balísticos y a su "interferencia" en los asuntos internos de otros países de la región.



El monarca saudí ha sostenido durante su discurso ante la Asamblea Nacional de Naciones Unidas que Riad "extendió su mano a Irán para la paz" durante las últimas décadas y que estos esfuerzos "no dieron resultado".



"Una y otra vez, el mundo ha presenciado cómo el régimen iraní ha explotado estos esfuerzos para intensificar sus actividades expansionistas, crear sus redes terrorismos y usar el terrorismo", ha dicho, antes de agregar que "sus proyectos expansionistas produjeron sólo caos, extremismo y sectarismo".



Asimismo, ha vuelto a acusar al Gobierno iraní de los ataques del año pasado contra instalaciones petroleras saudíes, reclamados por los huthis, al tiempo que ha incidido en que "la experiencia con el régimen iraní demuestra que las soluciones parciales y el apaciguamiento no detienen sus amenazas a la paz y la seguridad internacional".



"El régimen iraní ha interferido en Yemen apoyando el golpe dado por sus agentes, los huthis, contra el Gobierno legítimo, lo que ha causado una crisis política, económica y humanitaria", ha criticado.



En este sentido, ha acusado a los rebeldes yemeníes de "obstruir los esfuerzos para lograr una solución política en Yemen y han rechazado los esfuerzos para rebajar la situación", incluida su negativa a aceptar el alto el fuego anunciado en abril por la coalición encabezada por Riad.



El rey saudí ha hecho hincapié además en que el país "no dudará a la hora de defender su seguridad nacional ni abandonará al hermano pueblo de Yemen hasta que recupere su soberanía total y su independencia de la hegemonía iraní".



Por otra parte, Salmán bin Abdulaziz ha incidido en que "la paz en Oriente Próximo es la opción estratégica " de las autoridades saudíes y ha agregado que "no escatimará esfuerzos para trabajar de cara a lograr un futuro brillante en el que la paz, la estabilidad la prosperidad y la coexistencia prevalezcan entre los pueblos de la región".



"El reino apoya todos los esfuerzos para hacer avanzar el proceso de paz", ha indicado, antes de recalcar el apoyo de Riad a que "el fraternal pueblo palestino obtenga sus derechos legítimos, el principal de los cuales es establecer su Estado independiente con Jerusalén Este como capital".



De esta forma, ha expresado el apoyo de Riad "a los esfuerzos de la actual Administración estadounidense para lograr la paz en Oriente Próximo a través de llevar a palestinos e israelíes a la mesa de negociaciones para lograr un acuerdo justo y exhaustivo".



Por último, el rey saudí ha trasladado su apoyo a la población de Líbano a raíz de las explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut, suceso que ha achacado a la "hegemonía de Hezbolá en la toma de decisiones en Líbano a través de la fuerza de las armas".



"Esto ha llevado a la desactivación del las instituciones estatales constitucionales", ha argüido, por lo que ha agregado que "para que el pueblo fraternal de Líbano logre sus aspiraciones de seguridad, estabilidad y prosperidad, esta organización terrorista debe ser desarmada".