Huawei dice que la "incesante agresión" de EEUU les ha puesto bajo una gran presión

EFE/EPA/FILIP SINGER

Pekín, 23 sep (EFE).- El presidente rotatorio de Huawei, Guo Ping, reconoció este miércoles que la "incesante agresión" de EEUU ha puesto al gigante tecnológico chino bajo una "significante presión", por lo que su objetivo ahora es luchar por "sobrevivir" y seguir trabajando con sus proveedores para conseguir semiconductores.

"Huawei está en una difícil situación estos días. La agresión incesante de Estados Unidos nos ha puesto bajo una significativa presión", afirmó Guo en la apertura de la conferencia anual 'Huawei Connect' en Shanghái, centrada en la tecnología de la información y la comunicación.

Se trata de la primera declaración pública del presidente desde que la última medida de EEUU contra Huawei entrase en vigor la semana pasada.

El departamento de Comercio de EEUU anunció el pasado 17 de agosto que a partir del 15 de septiembre los proveedores globales de Huawei que emplean tecnologías estadounidenses en su desarrollo o su producción deberían obtener primero una licencia de Washington para poder vender a la compañía china.

Huawei y sus proveedores han almacenado chips y tratado de concluir las entregas antes de que finalizase el plazo, al tiempo que intentan conseguir la aprobación de Washington.

Guo aseguró hoy que la compañía está aún "valorando cuidadosamente los impactos" y recalcó que la "batalla para sobrevivir" es ahora su objetivo principal.

El presidente señaló que la compañía seguirá invirtiendo en conectividad, computación de alto rendimiento, en la nube y en Inteligencia Artificial (IA). La "sinergia" entre estos campos, claves no solo para Huawei, sino para el conjunto del sector, dijo.

Asimismo, afirmó que continuarán apoyando a todos sus colaboradores de la cadena de suministros que continúen trabajando con la compañía.

"Seguiremos trabajando con nuestros socios para mejorar sus capacidades, asegurando que hay muchos beneficios para ellos a lo largo del proceso y de que podemos crecer juntos", indicó.

Algunos fabricantes de chips estadounidenses como Intel o AMD anunciaron que han conseguido aprobación de EEUU para suministrar algunos productos a Huawei, aunque no especificaron cuáles.

Otros proveedores no estadounidenses han demandado licencia a Washington para operar con la empresa china, pero no han recibido todavía respuesta.

La preocupación de los consumidores porque los problemas en el suministro de chips afectasen a los móviles de Huawei ha hecho que los precios de sus terminales se hayan disparado considerablemente en las últimas semanas en el mercado chino debido a la fuerte demanda.