“Habla” de HBO cumple 17 años y lo celebra con entrevistados de lujo

Fotografía cedida por HBO de Alberto Ferrera. EFE/HBO

Miami, 23 sep (EFE).- Alberto Ferreras, el director de la aclamada serie "Habla", tuvo la idea en 2003 de entrevistar a latinos célebres para festejar el Mes de la Herencia Hispana en EE.UU. en el emergente canal HBO Latino. Su éxito fue tal que las charlas fueron unidas en una transmisión especial ese año.

Así recordó Ferreras en una entrevista con Efe la génesis de lo que es hoy una de las producciones más antiguas y exitosas que explora la vida de los latinos en el país norteamericano.

"No fue planificado, pero al mismo tiempo tiene mucho sentido lo que ha pasado", indicó el director, quien también vivió en carne propia la inmigración.

"En estos 17 años hemos superado las 1.000 entrevistas y hemos tocado todo tipo de temas. Para hacer un 'Habla' se investiga muchísimo y se dedica un gran tiempo a la logística", explicó.

"No es fácil no solo lograr que mucha de esta gente abra un espacio en sus agendas para nosotros, sino crear la relación y el ambiente necesario para que se sientan cómodos hablando sobre sus vidas, en especial cuando se trata de historias complicadas", completó.

La lista, precisamente, es larga e incluye a figuras tan representativas de la experiencia latina como los periodistas Jorge Ramos y María Celeste Arrarás, los actores Rita Moreno, Jimmy Smits, Gina Rodríguez y George López, activistas como Julissa Arce y Denise Bidot y escritores como Junot Díaz.

Ante la pregunta de qué personajes lo habían impactado más, Ferreras, quien los entrevistó a todos, matizó que, como un "padre, no tienen favoritos".

Sin embargo, contó que el único entrevistado que lo puso muy nervioso fue el chef español José Andrés, quien es uno de los participantes en "Habla Now", la nueva entrega de la serie.

"Yo no podía creer que lo tenía enfrente. Que alguien a quien admiro tanto y que ha hecho tanto por tanta gente en el mundo estaba ahí delante de mí. Me costó ponerme en mi faceta de director y contener al admirador”, admitió Ferreras.

Para él, la labor humanitaria global de José Andrés "lo ha convertido en fuente de inspiración para millones de millones de personas, empezando por los que él ha ayudado a alimentar".

UNA SERIE CON UNA MISIÓN

"Habla" siempre ha tenido como objetivo el poner la lupa sobre la vida de los latinos en Estados Unidos, a partir de las experiencias individuales de cada uno de los participantes.

También se han hecho segmentos especiales como "Ellos Hablan" o "Ellas Hablan" y se había abordado el tema de la importancia del voto en 2016 en el episodio "Habla y vota".

Sin embargo, para 2020, Ferreras y su equipo decidieron tocar los temas que impactan a los latinos sin hablar directamente de política y fue lo que lograron en "Habla Now", que se estrenó el viernes pasado.

La lista “de lujo” de personalidades en esta entrega incluye, además de José Andrés, a Ozzie Areu -el fundador y CEO de Areu Bros.- el primer estudio de cine importante de latinos, la periodista y motivadora venezolana Mariana Atencio o la activista transgénero Carmen Carrera.

También al comediante guatemalteco Arturo Castro, la actriz y activista Diane Guerrero, la empresaria cubana Nely Galán, la gimnasta olímpica Laurie Hernández y la cantante, conductora y activista Amara "La Negra".

Además, están Mark Hugo López, director del Pew Research Center; la activista por los inmigrantes indocumentados y educadora Cristina Jiménez, la actriz Justina Machado, la ambientalista mexicana Xiuhtezcatl Martínez y el novelista gráfico puertorriqueño Edgardo Miranda Rodríguez, quien presenta la mitología y la familia boricua como un superpoder.

"La idea fue tocar temas importantes para los latinos y los inmigrantes en estos momentos, sin necesariamente ser explícito todo el tiempo", explicó Ferrera.

UN INMIGRANTE DOBLE CON UNA CUENTA PENDIENTE

Ferrera ha vivido de cerca lo que significa y cuesta ser inmigrante. La primera experiencia del director fue en Venezuela, a donde llegó con su familia asturiana a los 8 años.

"Yo sé lo que es que te lleven a un sitio sin que tengas idea de lo que está pasando. Que te hagan 'bullying' por tu acento, no importó que fuera el mismo idioma, era todo diferente", recordó.

Además, en su adultez temprana se mudó a la ciudad de Nueva York para estudiar cine y es allí donde ha desarrollado su vida.

Se considera trilingüe, pues además del inglés, tiene un español se desdobla en un intenso acento caraqueño o un castizo castellano cuando es necesario.

"Para mí, 'Habla' no es solo para celebrar al inmigrante, también es para que nos miremos y veamos lo que no está bien", indicó.

"En 'Habla Now', por ejemplo, Amara La Negra habla sobre el racismo histórico que hay entre los latinos no solo contra los afrolatinos, pero también lo tenemos contra los otros latinos", denunció Ferrera.

El director considera este fenómeno, precisamente, una de las razones por las que se necesita ver muchísimos más personajes de color haciendo cosas positivas y siento triunfadores en las producciones estadounidenses.

"Los sueños que nos vende Hollywood incluyen unos vecinos como los de las películas todos bien blanquitos. Cuando llegan acá los latinos y ven a tanta gente diferente no todos se sienten cómodos", desarrolló.

En este sentido, Ferreras se siente feliz con su aporte, aunque sabe que hace falta mucho más y seguirá empujando hacia un mundo sin discriminación de ningún tipo.

Por ahora, tiene un sueño muy especial para cumplir con "Habla": El director reveló la única persona que no ha logrado entrevistar es a la jueza de la Corte Suprema de EE.UU. Sonia Sotomayor y está tratando de hacerlo.

Alicia Civita