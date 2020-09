Fútbol/Supercopa.- Lopetegui: "Hace muchos años que no aparecía en Europa un equipo como este Bayern"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, destacó la fortaleza de su rival este jueves en la final de la Supercop, el Bayern Múnich, y aseguró que hacía "muchos años que no aparecía en Europa un equipo como éste", además de centrar la atención en sus jugadores y en el "deseo real" de levantar un nuevo título.



"Llegamos a este partido con muchas esperanzas. Tenemos un deseo real y estamos emocionados por volver a competir. Jugar contra este equipo nos tiene que motivar y hacernos crecer", dijo Lopetegui en la rueda de prensa previa al partido que se disputará en el Puskas Arena de Budapest.



"Vamos a necesitar las mejores características físicas, mentales y colectivas de todo el equipo para poder ganar al Bayern. Trataremos de conseguir que individualente den su mejor versión y así afrontar el partido de la mejor forma posible", añadió Lopetegui, que no quiso dar pistas sobre quién ocupará la portería. "Estoy muy contento con los porteros de la plantilla y creemos en ellos".



El preparador sevillista subrayó que les "mueve la ilusión" de volver a jugar una final continental. "Hace muchos años que no aparecía en Europa un equipo como este Bayern. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ser capaces de competir contra ellos", añadió Lopetegui.



Además, preguntado por la preparación de sus jugadores en esta corta pretemporada, el entrenador del Sevilla dijo que apenas han jugado "dos amistosos" con la intención de "adaptar el ritmo de competición a la final". "A partir de ahí, veremos lo que pasa mañana", comentó antes de volver a elogiar a su homólgo en el Bayern, Hansi Flick.



"El Bayern tiene un entrenador que merece mucho crédito por la forma en que ha dirigido el equipo y ha dado una identidad fuerte. Es muy difícil hacer lo que ha hecho porque saben exactamente cómo quieren jugar, cómo quieren atacar, dónde van a defender", sentenció Lopetegui.



Además, el jugador brasileño Fernando Reges también compareció ante los medios y dijo que será "una gran final". "Sabemos que será difícil. Tienen jugadores fantásticos, un equipo fantástico. También tenemos calidad. Vamos a trabajar duro, dar lo mejor de nosotros y ver qué pasa".