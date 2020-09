23/09/2020 Fútbol.- Moi Gómez renueva con el Villarreal hasta 2025. El jugador del Villarreal CF Moi Gómez ha renovado con el club castellonense hasta 2025, en un acuerdo que le permite ampliar su estancia en una entidad a la que llegó con 11 años y con una madurez que cree que le hará ayudar al equipo. DEPORTES VILLARREAL CF



El jugador del Villarreal CF Moi Gómez ha renovado con el club castellonense hasta 2025, en un acuerdo que le permite ampliar su estancia en una entidad a la que llegó con 11 años y con una madurez que cree que le hará ayudar al equipo.



"El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo de renovación con Moi Gómez, que prolonga su vinculación con el club amarillo hasta junio de 2025", explicó el 'Submarino amarillo'.



Gómez aseguró estar "muy contento" por la renovación. "Llegué con 11 años, muy joven, los primeros meses fueron duros, echaba de menos a mi familia, pero mis tutores me ayudaron mucho. Es un club familiar, y humilde", destacó.



El centrocampista alicantino, que tenía contrato hasta 2023, volvió a las filas del equipo 'groguet' el pasado verano para completar su segunda etapa como jugador del 'Submarino'.



"Me faltaba esa madurez que he ido cogiendo con el paso de los años y con la experiencia en otros equipos. Ahora tengo esa madurez y quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda", se sinceró en declaraciones a los medios del club.



En su retorno al Villarreal, la temporada pasada disputó 41 encuentros, en los que anotó cinco tantos y repartió ocho asistencias. Superó la barrera de los 100 partidos (137) con el primer equipo 'groguet' y marcó el gol 1.000 del Villarreal en LaLiga Santander.



Formado en la cantera, llegó al fútbol base 'groguet' con once años para recalar en el Infantil B. Internacional con las categorías inferiores, debutó en Primera División con solo 17 años, el 28 de noviembre de 2011.



En Segunda División, en la temporada 2012-13, logró el ascenso a la máxima categoría, pero tras dos temporadas en el primer equipo se marchó para jugar en el Getafe CF, Real Sporting de Gijón y SD Huesca antes de volver a 'casa' en verano de 2019.