Fútbol.- El Al Hilal, eliminado de la Champions asiática por no presentar el mínimo de jugadores por el coronavirus

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Confederación Asiática de Fútbol (CAF) confirmó este miércoles la eliminación de la Liga de Campeones de su actual campeón, el Al Hilal saudí, por no poder disponer del mínimo de jugadores para su partido ante el Shabab Al Ahli Dubai de los Emiratos Árabes Unidos por culpa del coronavirus.



"El Al Hilal, de Arabia Saudita, no nombró a los 13 jugadores requeridos para su partido del Grupo B de la Liga de Campeones de la AFC contra el Shabab Al Ahli Dubai, de los Emiratos Árabes Unidos, y bajo el Artículo 4.3 de las Reglas Especiales de las competiciones durante la pandemia de COVID-19 quedan eliminados de la competición", indicó la AFC en un comunicado.



La AFC recalcó que todos los partidos del conjunto de Arabia Saudí "se consideran nulos", por lo que el Pakhtakor uzbeco y el Shabab Al Ahli Dubai serán los que se clasifiquen a octavos de la competición por parte del Grupo B.



El campeón intentó aplazar su encuentro, pero desde la AFC no se estimó su solicitud porque "un aplazamiento tendría un gran impacto negativo en el calendario actual de partidos de la Liga de Campeones".