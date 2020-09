Francia.- Los medios franceses se unen con un alegato inédito en favor de la libertad de expresión

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Más de un centenar de medios de comunicación franceses han suscrito un mensaje conjunto en favor de la libertad de expresión, en un alegato promovido por la revista 'Charlie Hebdo' y que coincide con el juicio por el atentado contra esta publicación satírica en enero de 2015.



"Hoy, en 2020, algunos de vosotros sois amenazados de muerte en redes sociales cuando planteáis opiniones singulares. Los medios figuran abiertamente como objetivos de las organizaciones terroristas internacionales. Los países ejercen presiones sobre periodistas franceses 'culpables' de publicar artículos críticos", lamenta la nota.



Los medios firmantes, representantes de distintas ideologías políticos, han apelado a la "movilización de ciudadanos, líderes políticos y sociedad civil para defender la libertad de los medios, alegando que está en riesgo uno de los valores fundamentales de Francia y poniendo a 'Charlie Hebdo' como ejemplo.



La revista "pagó su libertad con la sangre de sus colaboradores" cuando hace más de cinco años dos personas irrumpieron en sus oficinas y masacraron a once personas. 'Charlie Hebdo' se convirtió en objetivo tras publicar unas caricaturas de Mahoma que este mes ha vuelto a llevar a su portada por el inicio del juicio.



En su mensaje público, los medios galos entienden que puede haber personas "impactadas por la blasfemia". Sin embargo, "lo que defendemos no es la libertad de blasfemar, no es la blasfemia lo que defendemos, sino la libertad", han remachado.