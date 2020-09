Europa.- ACNUR y la OIM piden a la UE un enfoque "común" y mayor compromiso en las políticas de migración y asilo

19/11/2019 Una embarcación del buque 'Ocean Viking' rescata a una lancha neumática con 94 migrantes y refugiados a bordo en el mar Mediterráneo POLITICA INTERNACIONAL EUROPA MSF/SOS MEDITERRANÉE



Señalan que el actual es "inviable, insostenible y con consecuencias devastadoras para las personas"



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han pedido a la Unión Europea un enfoque "común" para las políticas europeas de migración y asilo, así como un mayor compromiso para asumir "la responsabilidad de la búsqueda, el salvamento y el desembarco de las personas rescatadas en el mar", en una Europa que "no deje a nadie atrás".



Ante la presentación del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Comisión Europea, que ambas agencias esperan "sea un punto de partida" para un enfoque "más integral y bien gestionado", han pedido "acción común", así como acuerdos "más predecibles" en materia de reubicación.



El enfoque actual en materia de asilo y migración es "inviable, insostenible y, a menudo, tiene consecuencias devastadoras para las personas", han lamentado. Por eso, ante la falta de acuerdos sobre el desembarco, "que agrava el sufrimiento humano", y los acontecimientos recientes en el Mediterráneo, como los rescates, las devoluciones automáticas y los incendios en Moria, es "urgente" reformar la gestión de la migración y el asilo de la UE.



UNA OPORTUNIDAD PARA IMPULSAR POLÍTICAS PRAGMÁTICAS



ACNUR y la OIM han celebrado el compromiso de la UE "con una solidaridad global y predecible y con la responsabilidad compartida con los países extracomunitarios que acogen a grandes comunidades de refugiados", pero han añadido que "debe traducirse en acciones de asistencia económica adicional, predecible y flexible, así como de apoyo político para los estados de acogida con el objetivo de reforzar sus sistemas de asilo".



El pacto, que la Comisión Europea presenta este miércoles a los Estados miembros, es "una oportunidad para que Europa demuestre que puede defender el derecho fundamental del asilo, al tiempo que coopera en políticas pragmáticas para identificar a quienes necesitan protección internacional y comparte la responsabilidad sobre estas personas", ha expresado el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.



Por su parte, el director general de la OIM, Antonio Vitorino, ha resaltado la importancia de "un enfoque equilibrado, integral y basado en principios que reconozcan que la migración es una realidad humana que debe gestionarse con fines mutuamente beneficiosos".



"Salvar vidas debe ser la prioridad y no debe obstaculizarse o criminalizarse", y la UE "tiene la oportunidad de garantizar una Europa unida y centrada en los Derechos Humanos, donde las personas migrantes y refugiadas puedan contribuir con sus capacidades y recursos, una Europa que no deje a nadie atrás", han señalado.