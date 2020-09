Estreno europeo en casa de un Granada que busca acercarse a la fase de grupos

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez. EFE/Pepe Torres/Archivo

Granada, 23 sep (EFE).- El Granada afronta este jueves ante el Lokomotiv Tiflis de Georgia la segunda de las tres eliminatorias que tiene que superar para alcanzar la fase de grupos de la Liga Europa, choque histórico para el club al ser el primero que disputa como local en competición europea en sus noventa años de historia.

El equipo que dirige Diego Martínez llega al partido embalado tras vencer en los tres primeros encuentros oficiales de esta temporada, ante el Athletic Club (2-0) y el Deportivo Alavés (2-1) en LaLiga Santander y frente al Teuta de Albania (0-4) en la ronda anterior de la Liga Europa.

Si el Granada vence al Lokomotiv Tiflis se jugará el pase a la fase de grupos de la competición continental, también a partido único pero como visitante, ante el ganador del cruce entre el Malmoe sueco y el Lokomotive de Zagreb croata.

El entrenador cuenta para el partido ante los georgianos con toda la plantilla a su disposición, toda vez que no tiene jugadores lesionados ni sancionados, aunque no cuentan para él y están a la espera de salir en el mercado estival el central colombiano Neyder Lozano y el lateral Álex Martínez.

Es previsible que Diego Martínez realice en el once inicial varios cambios en relación a la alineación titular del choque anterior frente al Alavés, como el regreso del lateral Víctor Díaz, del central Germán Sánchez, del medio Ángel Montoro o del extremo brasileño Robert Kenedy.

También hay opciones de que a lo largo del partido puedan contar con minutos jugadores que aún no se han estrenado esta temporada, caso del lateral Joaquín Marín 'Quini' o del atacante Alberto Soro.

A la espera de que llegue un nuevo delantero y de que Jorge Molina continúe con su puesta a punto, en la punta del ataque volverá a estar Roberto Soldado, que ha marcado en los dos últimos partidos del equipo.

El Granada, que el domingo visitará al Atlético de Madrid como líder del campeonato doméstico, aparca por el momento su notable momento liguero y centra todos sus esfuerzos en el choque europeo para tratar de conseguir un triunfo que le deje a sólo un partido de la fase de grupos de la Liga Europa.

El Lokomotiv Tiflis es un oponente de un nivel bastante inferior al Granada, que además cuenta con la ventaja de jugar la eliminatoria como local, aunque en el cuadro andaluz no quieren confianzas y saldrán con todo para intentar dejar el envite encarrilado cuanto antes, como ocurrió la pasada semana en Albania, donde ya ganaba por 0-3 a la media hora de juego.

El equipo georgiano, formado íntegramente por jugadores de su país salvo el atacante marroquí Imran Oulad, llega al Nuevo Los Cármenes tras superar de forma sorpresiva en el cruce anterior al Dinamo de Moscú, al que se impuso por 2-1 haciendo valer el hecho de jugar en casa.

El rival del Granada, que el pasado fin de semana fue eliminado de la Copa de su país por el también desconocido Chikhura (2-1), superó en la primera eliminatoria al Craiova rumano (2-1).

El Lokomotiv Tiflis marcha actualmente el quinto clasificado en una liga georgiana en la que compiten diez equipos y que acaba de superar el ecuador de la temporada.

- Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons, Yangel Herrera, Montoro; Antonio Puertas, Kenedy y Soldado.

Lokomotiv Tiflis: Mamardashvili; Gabadze, Sandokhadze, Gureshidze, Ubilava; Dartmeslia, Samurkasovi, Shonia; Kirkitadze, Oulad y Sikharulidze.

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (Holandés).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 20.00 (CET). 18.00 (GMT).