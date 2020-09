España.- Casado avisa a Vox de que proponer una moción de censura para convocar elecciones sería "un fraude de ley"

17/09/2020 El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante su visita a un bloque de pisos afectado por okupaciones ilegales, en la Plaza Antonio Machado, Badalona, Barcelona, Catalunya (España), a 17 de septiembre de 2020. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



MADRID, 23 (EUROPA PRESSS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha recordado este lunes que las mociones de censura en España son "propositivas", es decir, se plantean para formar gobierno y no para convocar elecciones porque eso, ha avisado, sería un "fraude de ley".



Así se ha pronunciado Casado en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado sobre la moción de censura contra Pedro Sánchez que va a impulsar Vox y que se encargará de defender su diputado y candidato a la Generalitat de Cataluña, Ignacio Garriga.



"Ya lo he dicho muchas veces, los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía", ha incidido Casado, reiterando que, para que tuviera éxito la moción de Vox, tendría que recabar el apoyo de los independentistas de "Junts, la CUP o Bildu" porque exige mayoría absoluta.



Y a continuación ha remarcado que en un "país serio" como España las mociones de censura "nombran gobiernos" y no los "quitan" por "mucho que Sánchez la usara para sacar de La Moncloa" a Mariano Rajoy.



APELA A LA UNIDAD DE LA DERECHA PARA GANAR



"Nuestra legislación en vigor hace que las mociones sean propositivas, se nombra un Gobierno, no se convocan elecciones después, eso es un fraude de ley en virtud del mecanismo parlamentario de la moción", ha dicho.



Por último, ha insistido en que el PP va a "ganar al Gobierno en las urnas" y, si es "posible" apelando a la unidad del espacio electoral que "otros han roto en los últimos años".