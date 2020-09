España.- Casado acusa a Sánchez de estar "obsesionado" con Madrid cuando su responsabilidad "legal y moral" es colaborar

16/04/2020 El líder del Partido Popular, Pablo Casado, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la visita que han realizado al Hospital de Campaña de Ifema para hablar con personal sanitario que se enfrenta al Covid-19. En Madrid, (España), a 16 de abril de 2020. POLITICA Comunidad de Madrid



Asegura que el delegado del Gobierno en Madrid "lo único que ha hecho estos meses es intentar derrocar el Gobierno de la comunidad"



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar "obsesionado" con la Comunidad de Madrid cuando, según ha recalcado, su responsabilidad "legal y moral" es colaborar con el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso para frenar el coronavirus. Es más, ha afirmado que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, "lo único que ha hecho estos meses es intentar derrocar" al Gobierno madrileño.



En una rueda de prensa en el Congreso, tras la sesión de control al Gobierno, Casado ha recalcado que "ya era hora" que se produjera una reunión entre Sánchez y Ayuso como la que se celebró el pasado lunes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.



Así, ha indicado que llevan seis meses pidiendo que el Ejecutivo de la nación "responda a las demandas de las CCAA donde gobierna el PP", sobre todo las de la Comunidad de Madrid por sus características al ser la capital de España, tener mayor demografía y carecer de Policía Autonómica, que hace que "las limitaciones requieran de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".



Según ha añadido, esas fuerzas de seguridad están a cargo del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien, a su juicio, "lo único que ha hecho en los últimos meses es intentar derrocar el Gobierno de la Comunidad de Madrid".



"Sánchez está obsesionado con Madrid, lo está", ha manifestado, para añadir que el presidente conoce la región porque su "única experiencia política" de Sánchez fue como concejal de Madrid, a pesar de que "ahora que da lecciones a los demás mandatarios sobre la experiencia que hay que tener para asumir los cargos".



"LA CULPA LA TIENE PEDRO SÁNCHEZ"



En este punto, ha recriminado a Sánchez que piense que acude a "ayudar" a Madrid cuando debe "enterarse de sus competencias", dado que la ley de 2011 de Salud Pública que aprobó el PSOE señala que el Gobierno de la nación "es el responsable de las alertas internacionales" en pandemias como la actual.



"Como la ley le mandata y en todo el mundo son los gobiernos estatales los que se están ocupando de las pandemias, pues bienvenido a colaborar. Pero no en las competencias de la Comunidad de Madrid sino en su responsabilidad legal y si me permite moral, ya que fue él el que dijo a los españoles que salieran a las terrazas a disfrutar porque se había derrotado el virus", ha enfatizado.



Casado ha recalcado que "a lo mejor ahora no habría que concienciar a la sociedad" si a los jóvenes a los que ahora se llama a la responsabilidad, hubieran "sabido lo que estaba pasando en España", hubieran visto el "colapso de las urgencias" y que hay "50.000 muertos y no 20.000". "Y la culpa la tiene Pedro Sánchez", ha afirmado, para denunciar la "negligencia" del Ejecutivo en la gestión de la pandemia.



SERÍA "RUINOSO" VOLVER AL ESTADO DE ALARMA



Casado ha señalado que no hay un marco normativo entre el estado de alarma, que "sería ruinoso revalidarlo para la economía y el empleo", y "no hacer absolutamente nada", que es lo que, a su juicio, estaba haciendo el Gobierno de Sánchez.



A su entender, el Ejecutivo debería estar ocupado ahora en modificar la Ley Orgánica de Salud de 1986 como le ha planteado el PP para "dar certidumbre a las autonomías y se puedan hacer limitaciones de movilidad eficaces para contener la pandemia". También ha pedido seguir el camino de otros países como Francia e Italia y llevar a cabo una "legislación ad hoc" en materia de pandemias.