El Reino Unido no descarta un confinamiento nacional para contener la COVID-19

El ministro de Exteriores, Dominic Raab. EFE/EPA/MENAHEM KAHANA / Archivo

Londres, 23 sep (EFE).- El Reino Unido no descarta un segundo confinamiento nacional si las nuevas restricciones para contener la pandemia de la COVID-19 no dan los resultados esperados, dijo este miércoles el ministro de Exteriores, Dominic Raab.

El Ejecutivo de Boris Johnson dio a conocer el martes una serie de medidas para frenar la segunda ola del coronavirus, como el uso obligatorio de mascarillas en bares, restaurantes y tiendas minoristas en Inglaterra, mientras que se reforzarán las multas para quienes no cumplan con las reglas de seguridad.

Las otras regiones británicas, como Escocia, también han tomado medidas similares después de que el número reproductivo R -que indica cuánta gente puede contagiar una persona infectada-, haya llegado en todo el Reino Unido, según los expertos, a entre 1,1 y 1,4.

"Siempre hemos dicho que tenemos una serie de medidas para tomar. Creo que no habría que especular sobre qué más podemos hacer. Pero la realidad es que serán más intrusivas o podríamos terminar en un confinamiento nacional. Eso es lo que queremos evitar", declaró el titular de Exteriores a la cadena Sky News.

"Si todo el mundo cumple con las reglas", entonces no será necesario un confinamiento nacional para la Navidad, algo que supondría "un impacto para la sociedad y las familias y también el daño para los negocios", añadió.

Raab defendió las nuevas restricciones al calificarlas de "equilibradas" y "proporcionadas".

Hace hoy seis meses que el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, comunicó al país el confinamiento nacional para contener la epidemia de la enfermedad.

Los asesores científicos del Gobierno han alertado de que el país puede alcanzar 50.000 contagios diarios de COVID-19 a mediados de octubre si no se dan pasos concretos para frenar las infecciones.

El Reino Unido ha registrado casi 5.000 nuevos casos de coronavirus en la última jornada, el pico en el número de positivos detectados en el país desde el pasado 7 de mayo.