El presidente de Guatemala espera recuperarse de la COVID-19 en unos seis días

Captura de pantalla cedida este miércoles por la Presidencia de Guatemala del presidente Alejandro Giammattei. EFE/ Presidencia De Guatemala

Guatemala, 23 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este miércoles que se encuentra estable de salud tras contraer la COVID-19 la semana pasada y manifestó su confianza en salir de la enfermedad en un plazo aproximado de seis días.

Giammattei explicó en los canales oficiales del Gobierno que pasó una noche "terrible" con "mucho dolor de cuerpo", pero se mantiene estable y confiado de recuperarse en los próximos días.

"La medicina que me han estado poniendo por la vía intravenosa ha dado un muy buen efecto. Vamos caminando. Los médicos dicen que pasar el día 10 es un logro", dijo desde una habitación de su residencia, al sur de la capital del país.

El presidente guatemalteco, médico y cirujano retirado de 64 años, indicó que continúa con dolores de cuerpo debido al virus y mostró en la cadena nacional un documento en el que supuestamente acredita su resultado positivo por parte del hospital San Juan de Dios, uno de los dos más grandes del país.

"Algunos son como Santo Tomás, que hasta no ver, no creer", dijo Giammattei, quien mostró el presunto documento con el objetivo de acallar algunas críticas recientes en redes sociales que dudan sobre la veracidad de su contagio.

El presidente informó a la población el pasado viernes que había dado positivo a un hisopado para detectar la enfermedad. Sin embargo, este miércoles aseguró en cadena nacional que había cumplido el octavo día del contagio, sin aclarar más detalles al respecto.

El examen mostrado por el mandatario este miércoles fue expedido el jueves 17 de septiembre al mediodía de acuerdo al documento, aunque periodistas de varios medios habían solicitado la prueba desde el pasado viernes, sin respuesta por parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

De acuerdo al mandatario, un reciente examen de pulmones tuvo "muy buenos resultados" salvo por "dos pequeñas" lesiones en la parte baja de los mismos.

"Yo creo que la situación está por resolverse. Hay médicos que dicen que en unos seis días puedo estar ya en la calle, no siendo (caso) positivo, y pudiendo trabajar otra vez unidos con los guatemaltecos", añadió Giammattei en una intervención que se extendió por casi 15 minutos.

Guatemala ha contabilizado hasta la última actualización del martes un total de 86.623 casos confirmados de coronavirus y 3.137 decesos a causa de la enfermedad, la cifra de fallecidos más alta de Centroamérica.

Al menos 80 funcionarios y servidores públicos guatemaltecos han perdido la vida por la COVID-19, según diversas fuentes estatales.