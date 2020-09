El porcentaje de positivos por COVID-19 en la Liga brasileña es mínimo

En la imagen, Danilo das Neves de Sao Paulo. EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Río de Janeiro, 23 sep (EFE).- La tasa de futbolistas brasileños diagnosticados con COVID-19 en los exámenes a que son sometidos obligatoriamente antes de cada partido por el Campeonato Brasileño no llega al 2 %, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

De acuerdo con el órgano rector del fútbol en Brasil, de los 9.690 exámenes de diagnóstico realizados oficialmente antes de todos los partidos por el Campeonato Brasileño de la primera, segunda y tercera división disputados este año, tan sólo 182 tuvieron resultado positivo.

Los resultados positivos corresponden al 1,9 % del total de los exámenes que se hicieron en los 236 partidos disputados hasta el pasado domingo en las tres principales divisiones de la Liga brasileña desde que el fútbol fue retomado en Brasil luego de cinco meses de suspensión por la pandemia del coronavirus.

Los exámenes fueron hechos en cada jornada a 1.939 diferentes jugadores, pero la CBF no aclaró cuántos futbolistas tuvieron más de un resultado positivo.

En caso de que ninguno hubiera repetido diagnóstico positivo, las 182 confirmaciones indican que el 9,3 % de los 1.939 futbolistas analizados contrajeron la enfermedad.

Según la CBF, entre los jugadores que disputan la primera división fueron registrados 51 positivos en 3.896 exámenes, con una tasa de confirmación del 1,3 %, la menor entre las tres divisiones.

Sin embargo, el número de casos constatados viene cayendo desde los 12 positivos registrados en los 342 exámenes realizados antes de los partidos de la primera jornada del Campeonato Brasileño de primera división.

En la novena jornada de la Liga, disputada hace una semana, fue registrado tan solo un resultado positivo en 379 exámenes realizados (tasa del 0,3 %), y en la décima, disputada el fin de semana último, no se constató ningún caso en 381 exámenes.

En la segunda división fueron contabilizados 76 positivos en 3.441 exámenes en nueve jornadas disputadas, e igualmente ningún caso en la última jornada. La tasa de positivos entre las pruebas a jugadores de la segunda división fue del 2,2 %.

Y en la tercera división se registraron 55 resultados positivos en 2.353 exámenes, con una tasa de confirmación del 2,3 %.

"Desde el primer momento, la CBF viene tratando el asunto con mucho cuidado, siempre equilibrando las necesidades del mundo del fútbol con la realidad que enfrentamos en esta pandemia", afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Médicos del Futebol (CNMF), Jorge Pagura, citado en un comunicado de la CBF.

"Los resultados obtenidos muestran una evolución en la eficacia de los protocolos sanitarios adoptados para garantizarle la seguridad a todos los involucrados en los partidos", agregó Pagura.

Brasil fue el primer país de Sudamérica en autorizar la retomada del fútbol tras la suspensión de todos los campeonatos en marzo como medida para intentar frenar el avance del coronavirus.

El Campeonato Brasileño comenzó la primera semana de agosto, con tres meses de atraso, pese a que el país es el segundo en el mundo en número de muertes por COVID-19, con cerca de 138.000 fallecimientos, y el tercero con más contagios, con unos 4,6 millones de casos confirmados.

Brasil también puede ser el primero en Sudamérica en autorizar el regreso de los aficionados a los estadios, ya que el Ministerio de Salud aprobó esta semana un estudio de la CBF que prevé esa posibilidad, aunque inicialmente con sólo el 30 % de la capacidad.