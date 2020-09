El líder opositor lanza un órdago al Gobierno de Malasia

El líder de la oposición malasia, Anwar Ibrahim, ha anunciado este miércoles que tiene el apoyo suficiente para hacer caer al Gobierno de Malasia, al que acusó de gestionar mal la pandemia y crear tensiones étnicas en el país. EFE/EPA/AHMAD YUSNI

Bangkok, 23 sep (EFE).- El líder de la oposición malasia, Anwar Ibrahim, lanzó este miércoles un órdago al anunciar que tiene el apoyo suficiente de diputados para hacer caer al Gobierno de Malasia, al que acusó de gestionar mal la pandemia y crear tensiones étnicas en el país.

"Con un apoyo claro e indisputable y la mayoría de mi lado, el Gobierno liderado por (el primer ministro) Muhyiddin Yassin cae", declaró Anwar, presidente del Partido de la Justicia del Pueblo, en un comunicado emitido poco después de hacer el anuncio en una rueda de prensa.

Aunque el líder opositor no ha especificado cuántos parlamentarios le han prometido su apoyo, la declaración puede acrecentar la crisis política y provocar el anuncio de elecciones anticipadas.

Anwar indicó que tenía cita ayer con el rey Abdullah, paso necesario para formar gobierno, pero el encuentro fue pospuesto debido a que el monarca estaba recibiendo tratamiento médico por una dolencia que no ha sido hecha pública.

El líder opositor afirmó que se reunirá con el rey cuando recobre la salud y criticó la mala gestión del Ejecutivo en la pandemia.

"No hemos visto la movilización de los recursos y capacidades del país para afrontar la crisis", precisó Anwar, quien agregó que el Gobierno ha empeorado los efectos económicos por la COVID-19.

"Hasta ahora -siete meses después de llegar al poder durante una crisis nacional e internacional sin precedentes- el primer ministro no ha celebrado una sola rueda de prensa después del Consejo de Ministros", criticó el opositor.

También acusó al jefe del Gobierno de alimentar las tensiones entre los grupos étnicos en el país, compuesto por una mayoría de malayo-musulmanes e indígenas (69%), así como un 22 % de malasios de origen chino y un 6,9 % de origen indio, según datos oficiales.

"Prometo formar un Gobierno con integridad y el compromiso de abordar la crisis que padece el país, y poner fin a la corrupción y luchar por el bienestar del pueblo", aseveró Anwar.

El Gobierno de Muhyiddin no ha reaccionado de momento ante el anuncio de Anwar.

El líder opositor se postulaba como el sustituto del ex primer ministro Mahathir Mohamad, que ganó por sorpresa las elecciones de 2018 al frente de una coalición en contra de su antiguo protegido, Najib Razak, al que acusaba de corrupción.

En ese momento, Anwar, con el que Mahathir había formado una alianza, se encontraba en la cárcel acusado de sodomía, un cargo que él negaba y achacaba a una represalia política, pero fue liberado tras recibir un perdón real.

Najib fue imputado por 42 cargos en relación con la malversación y el desfalco millonario del fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhard (1MDB), por el que recibió una primera condena de 12 años de cárcel el pasado julio.

Sin embargo, Mahathir retrasó durante meses el relevo con Anwar acordado en el seno de la coalición y el Gobierno terminó desmoronándose el pasado febrero en una crisis en la que terminó tomando el poder Muhyiddin Yassin. EFE

