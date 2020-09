El español Vives entrenará provisionalmente al Vissel Kobe tras la dimisión de Fink

El español Marcos Vives ejercerá desde este miércoles como entrenador provisional del Vissel Kobe tras la dimisión del alemán Thorsten Fink, y dirigirá al equipo en el partido que disputará esta jornada contra el Sagan Tosu.EFE/EPA/BUDDHIKA WEERASINGHE/Archivo

Tokio, 23 sep (EFE).- El español Marcos Vives ejercerá desde este miércoles como entrenador provisional del Vissel Kobe tras la dimisión del alemán Thorsten Fink, y dirigirá al equipo en el partido que disputará esta jornada contra el Sagan Tosu.

Fink, de 52 años, se convirtió en entrenador del equipo japonés en junio de 2019 y bajo su mano el Vissel Kobe se alzó con su primer título, la Copa del Emperador, cuya final se disputó el 1 de enero y marcó la despedida de los estadios del jugador español David Villa.

"Fuimos capaces de trabajar juntos y lograr nuestro gran objetivo, pero he decidido volver con mi familia", dijo el alemán en un comunicado difundido por el equipo, en el que aseguró que "decir adiós a esta ciudad, a este equipo y a esta afición no es fácil"

Fink, que se pronunció "orgulloso de haber dirigido a este club", consideró que el Vissel Kobe todavía puede lograr buenos resultados en los partidos de liga y le deseó "buena suerte en el futuro".

Junto a Fink decidieron abandonar el equipo técnico su entrenador asistente, Sebastian Hahn (44); el segundo entrenador asistente, Masaki Morass (41); y el preparador físico Nikola Vidovic (55).

El Vissel Kobe, donde militan actualmente los españoles Andrés Iniesta y Sergi Samper, no ha nombrado sustituto para Fink, pero el catalán Marcos Vives, de 45 años, dirigirá al equipo en el partido de hoy contra el Sagan y de forma provisional hasta nuevo aviso.

Los medios locales especulan con la posibilidad de que el mexicano Javier Aguirre, exentrenador de la selección nacional de Japón, pueda ser un candidato para sustituir a Fink.

El Vissel Kobe terminó octavo en la primera división de la J-League, la liga nacional japonesa.

Tras un parón de varios meses por la pandemia de COVID-19, la temporada 2020 ha concentrado los partidos en un calendario limitado. El Vissel Kobe no ha ganado en los últimos siete partidos y ha descendido al puesto 12 de la clasificación (de 18).