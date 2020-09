El actor mexicano Alfonso Herrera nombrado embajador de buena voluntad de ACNUR

El actor mexicano Alfonso Herrera. EFE/José Méndez/Archivo

Panamá, 23 sep (EFE).- El actor mexicano Alfonso Herrera ha sido nombrado embajador de buena voluntad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informó este miércoles la oficina para las Américas el ente mundial.

"El profundo compromiso que Alfonso ha demostrado con los refugiados y otras personas desplazadas, utilizando cualquier oportunidad a su alcance para sensibilizar al público acerca del desplazamiento forzado en Latinoamérica y el mundo, es un valioso aporte al trabajo de ACNUR para asegurar la protección y la integración de estas personas", dijo el director de la Oficina Regional para las Américas de ACNUR, José Samaniego.

Herrera comenzó hace cuatro años su trayectoria con ACNUR apoyando la campaña #ConLosRefugiados, y en 2019 participó en eventos con esta agencia de la ONU durante las celebraciones del Orgullo LGBTI, indicó un comunicado oficial.

Conmovido por los relatos de refugiados y solicitantes de asilo que escuchó en México, Herrera decidió viajar con ACNUR para conocer de primera mano la situación que enfrentan miles de personas forzadas a desplazarse en Centroamérica, añadió la misiva oficial.

"Tuve la oportunidad de platicar con mucha gente en el viaje a El Salvador y Honduras. En algunos momentos, tengo que admitir que me sentía un poco rebasado emocionalmente por sus historias, porque realmente habían pasado por situaciones terribles. Pero también les preguntaba si había esperanza y todos ellos me contestaban que sí, que por supuesto había esperanza", dijo Herrera.

El profesional de la actuación ha promovido el trabajo de ACNUR a través de sus redes sociales y en entrevistas con los medios de comunicación. También ha apoyado los principales eventos y campañas de sensibilización y recaudación de fondos de la agencia, incluyendo la campaña global por el acceso a agua y jabón de las personas refugiadas y solicitantes de asilo durante la COVID-19, que se lanzó en abril pasado.

Ante su nombramiento como embajador de buena voluntad, el artista mexicano dijo sentirse "muy agradecido con ACNUR", y valoró como "importante apoyar esta labor tan indispensable que ellos hacen, día a día, tanto las personas que están en la oficina como las personas que están en el terreno".

"Mi último viaje llegó justo unos días antes de que se declarara la emergencia sanitaria mundial por la COVID-19, lo que me hizo comprender que todas las personas que se vieron obligadas a desplazarse están buscando estabilidad, al igual que tú, al igual que yo, al igual que mi familia", expresó.

Herrera será el maestro de ceremonias durante la ceremonia virtual del Premio Nansen 2020 que se transmitirá el próximo 5 de octubre, un galardón que cada año se otorga a quienes han realizado una labor extraordinaria en favor de las personas refugiadas, desplazadas internas o apátridas, anunció ACNUR.