Ecuador.- Ecuador defiende en la ONU un sistema multilateral "comprometido" que dé apoyo financiero y técnico

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha insistido en la Asamblea General de Naciones Unidas en la "necesidad" de tener un sistema multilateral "fuerte, sólido y comprometido", que asegure "apoyo financiero y técnico" a todos los países, a la vez que ha defendido "firmemente" una reforma profunda del sistema de la ONU para que garantice más rendición de cuentas y maximice su eficiencia.



El presidente ecuatoriano ha considerado "fundamental" ofrecer líneas de crédito "ágiles y adecuadas" y cumplir con los compromisos de ayuda oficial al desarrollo para enfrentar las consecuencias de la pandemia. A esto ha añadido que "no podemos salvar vidas y reactivar la economía sin el apoyo de los organismos multilaterales, de la empresa privada, de la comunidad académica y de la sociedad en su conjunto".



Moreno ha destacado que, para el país andino, "el apoyo de los organismos financieros internacionales ha sido fundamental en estos meses", y ha recordado que "la directora del Fondo Monetario Internacional (Kristalina Georgeva) reconoce la importancia de apoyar las economías emergentes y en desarrollo", mientras que "el presidente del Banco Mundial (David Malpass) habla de una moratoria de la deuda para los países pobres".



"El COVID-19 ha cambiado la historia del mundo reciente y probablemente del mundo futuro", y supondrá un agravio de "la pobreza, la inequidad y el desempleo, lo cual afectará el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha lamentado. Además, ha reseñado que, aunque "la pandemia ha afectado a todos, su impacto ha sido más en los grupos vulnerables", como las mujeres, los mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los migrantes.



PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y ACELERACIÓN DEL DESARME MUNDIAL



En su intervención, Moreno también ha defendido ante sus homólogos "un uso sostenible de los recursos naturales", ha recordado que "el cambio climático es un tema que no podemos dejar de lado" y ha incidido en que "la falta de aplicación de los acuerdos ambientales tiene graves repercusiones económicas y sociales". La pandemia puede provocar el retroceso "en las metas logradas durante los últimos años", ha advertido.



Ante la presencia "de una gran flota pesquera extranjera" desde mayo cerca de las islas Galápagos --en su mayoría de bandera china--, Moreno ha señalado que harán prevalecer sus derechos marítimos sobre la zona económica en exclusiva. En este sentido, ha condenado la pesca ilegal y ha anunciado su compromiso con la conservación de la Amazonía.



Por último, ha considerado que la pandemia "debe ser una razón adicional para acelerar las obligaciones de desarme y liberar recursos necesarios para la reactivación". "Estamos frente a nuevos desafíos, en los que la solución está en la unión y en la paz; no en la disputa", ha concluido.