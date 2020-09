Duque cree que el multilateralismo no respondió a la pandemia como se esperaba

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 23 sep (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, manifestó este miércoles que se debe "repensar el multilateralismo de una manera positiva" porque considera que no respondió como se esperaba a la crisis mundial causada por la pandemia de la COVID-19.

"Cuando veo atrás y evalúo lo que ocurrió hace cinco o seis meses, pienso que el multilateralismo no respondió como todos estábamos esperando", expresó el mandatario en una conversación con el presidente del Grupo Eurasia, Ian Bremmer, en la tercera jornada de la cumbre anual de la organización Concordia, celebrado de manera virtual en Nueva York.

Según el mandatario, el mundo vio cómo la COVID-19 "salió de Wuhan (China) y llegó a Europa y la manera en que todos reaccionamos", pero dijo creer "que todos hubiéramos podido tener una mejor oportunidad de abordar las necesidades con multilateralismo".

Duque manifestó además que se debe "aprender la lección" para ver cómo mejorar la situación porque hace seis meses se vieron cosas "tremendamente preocupantes" como la escasez de respiradores o las dificultades para acceder a las pruebas por parte de algunos países.

"Los países de Latinoamérica tuvimos que tomar medidas draconianas para poder contener la expansión del virus y al mismo tiempo todos estábamos en dificultades, como líderes, para enfrentar las circunstancias del COVID-19", añadió el presidente colombiano.

Para contener la expansión de la pandemia, Colombia estuvo en cuarentena entre los pasados 25 de marzo y 1 de septiembre, y además mantuvo cerrados sus aeropuertos durante todo este tiempo para prevenir los contagios.

En Colombia han sido informados 777.537 casos de COVID-19, de los cuales 100.541, que corresponden al 12,93 % del total, permanecen activos, mientras que se han recuperado 650.801 pacientes, es decir el 83,7 %.

Al ser preguntado sobre lo que está haciendo Colombia para reactivar su economía ante el impacto de la cuarentena y de la pandemia, Duque señaló: "no podemos juzgar la situación actual con la misma perspectiva que teníamos antes del COVID".

"Nuestro principal objetivo es establecer una trayectoria para que la economía genere valor", manifestó y agregó que todo el mundo debe adaptarse a esta situación nueva que ha generado la pandemia y que cree que se prolongará por lo menos año y medio más.

Según el jefe de Estado, "es necesario reconocer que estamos en una fase de transición y que lo más importante hoy en día es recuperar el crecimiento económico con la nueva normalidad porque aún no tenemos fecha para la vacuna".

La economía colombiana cayó el 15,7 % en el segundo trimestre de 2020, un desplome sin precedentes causado por la pandemia y las medidas tomadas por el Gobierno para contenerla.