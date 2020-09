Desafío Covid: Un Sporting sin entrenador y con 8 bajas se aferra a Europa

Las tecnologías también se han tenido que aislar con el técnico portugués Rúben Amorim (en la imagen) que, según desvela hoy el diario "Record", intenta coordinar los entrenamientos para estar en contacto con sus jugadores a través de plataformas virtuales. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES/Archivo

Lisboa, 23 sep (EFE).- El Sporting de Portugal no baja los brazos en sus aspiraciones a continuar vivo en la Liga Europa, por lo que este jueves afrontará en Lisboa el partido antes los escoceses del Aberdeen sin ocho futbolistas, sin entrenador y sin director médico, todos aislados en sus casas a causa de la Covid-19.

La Covid-19 está revolucionando el día a día del fútbol profesional y el Sporting ha tomado decisiones revolucionarias en los últimos días para poner a salvo a los jugadores que no estaban infectados y poder, así, continuar en las competiciones.

Para el encuentro de mañana a partido único que da acceso a los "play-offs" de la Liga Europa, la dirección del club se llevó a la plantilla sana a un recinto deportivo de Faro -Algarve- para no tener ningún contacto con su ciudad deportiva de Lisboa y cortar, así, la cadena de contagios.

Las tecnologías también se han tenido que aislar con el técnico portugués Rúben Amorim que, según desvela hoy el diario "Record", intenta coordinar los entrenamientos para estar en contacto con sus jugadores a través de plataformas virtuales.

El portero madrileño Adán es uno de los que ha logrado salvarse de la infección, ya que sus otros dos compañeros, los cancerberos Renan y Maximiano, están aislados tras dar positivo de Covid.

Adán, guardameta hasta agosto del Atlético de Madrid, se entrena junto a los guardametas canteranos del Sporting André Paulo y Hugo Cunha.

El que no estará disponible será el lateral zurdo colombiano Cristian Borja, aislado por la Covid, ya que es uno de los 8 jugadores que dio positivo, además del entrenador, el director médico y un miembro más del equipo técnico del Sporting.

Mañana jueves, "los leones" tendrán que hacer gala de su apodo futbolístico ante los escoceses y tendrán la oportunidad de formalizar la heroica algunos veteranos como el uruguayo Coates o el defensa marroquí Feddal (procedente del Betis), el delantero argentino Luciano Vietto o promesas como el joven español cedido por el Manchester City Pedro Porro.

Mientras tanto, el Sporting asegura que todos los que están disponibles en el Algarve están protagonizando sesiones de entrenamiento de mucha intensidad.