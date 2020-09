Daños por virus en mercado laboral mundial empeoran: Gráfico

(Bloomberg) -- La Organización Internacional del Trabajo informó que las pérdidas de horas de trabajo a nivel mundial en lo que va del año han sido “considerablemente más grandes” de lo estimado previamente. En el segundo trimestre, las horas de trabajo fueron 17% menores en comparación con fines de 2019, lo que equivale a casi 500 millones de empleos, en comparación con los 400 millones proyectados en junio. Si bien la situación mejorará en el segundo semestre, las perspectivas también han empeorado considerablemente desde junio: la destrucción en el cuarto trimestre será equivalente a 245 millones de puestos de trabajo en un escenario de referencia, frente a los 140 millones previos.

