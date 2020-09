China amenaza acuerdo de TikTok por tácticas “sucias” de Trump

(Bloomberg) -- Hace solo unos días, el acuerdo de TikTok parecía una victoria para China. Ahora sus medios de comunicación estatales lo denuncian como “una trampa estadounidense” y un “truco sucio y engañoso”.

El rápido cambio en la percepción muestra las complicaciones para cerrar un acuerdo que es mucho más que encontrar una valoración adecuada para una adictiva aplicación de videos que ha cautivado a los adolescentes de todo el mundo. También tiene grandes ramificaciones sobre cómo las economías más grandes del mundo manejan las amenazas de seguridad relacionadas con las nuevas tecnologías que impulsarán el crecimiento en las próximas décadas.

Para China, las apuestas políticas son similares a las conversaciones comerciales maratónicas que terminaron con un acuerdo de fase uno en enero. Cualquier acuerdo que haga parecer que la administración Trump le torció el brazo a China podría perjudicar al presidente, Xi Jinping, quien ha elogiado repetidamente el surgimiento del Partido Comunista como una gran potencia en contraste con las humillaciones sufridas bajo los poderes coloniales hace siglos.

“Pekín básicamente no quiere sentar un precedente en el que se permita a EE.UU. hacer una demostración de fuerza unilateralmente de esta manera”, dijo Kendra Schaefer, directora de investigación digital de la consultora Trivium en Pekín. “Tener un papel que desempeñar en la decisión equilibra un poco las cosas”.

Durante el fin de semana Oracle Corp. y Walmart Inc. acordaron comprar 20% de una nueva entidad con sede en Estados Unidos llamada TikTok Global que regiría las operaciones y los datos internacionales de la aplicación, que estaría avaluada en hasta US$60.000 millones. ByteDance Ltd. parecía obtener la mayor parte de lo que quería, incluido el mantenimiento de los valiosos algoritmos de inteligencia artificial para su aplicación de videos cortos.

Eso pareció apaciguar tanto a Donald Trump, quien cantó victoria y suspendió la prohibición de TikTok, como a los medios más nacionalistas de China. Hu Xijin, el influyente editor en jefe del Global Times, administrado por el Partido Comunista, dijo que el acuerdo “aún era injusto, pero evita el peor resultado”.

El lunes, surgieron signos de problemas. ByteDance afirmó que mantendría el control de TikTok Global, al parecer en contradicción con los comentarios anteriores de Trump sobre cómo los estadounidenses dirigirían la nueva entidad. Oracle emitió un comunicado respaldando la opinión de Trump, y el presidente estadounidense advirtió que aún podría destruir un acuerdo si las partes estadounidenses no tenían un control mayoritario.

“No tendrán nada que ver con eso, y si lo hacen, simplemente no haremos el trato”, dijo Trump, refiriéndose a ByteDance, propietario de TikTok. “Va a ser controlado, totalmente controlado por Oracle, y supongo que se cotizará en bolsa y comprarán el resto, comprarán mucho, y si descubrimos que no tienen control total, entonces no vamos a aprobar el acuerdo”.

El miércoles, dos de los más prominentes portavoces de los medios respaldados por el estado de China denunciaron el trato.

“Lo que Estados Unidos le ha hecho a TikTok es casi lo mismo que un gángster que obliga a un acuerdo comercial irracional e injusto a una compañía legítima”, escribió el diario China Daily en un artículo de opinión el miércoles. Hu, del Global Times, tuiteó que Pekín probablemente no aprobaría el acuerdo actual, ya que pone en peligro la seguridad nacional de China.

Es inaudito que las principales partes de un acuerdo tan grande diverjan tan drásticamente en sus lineamientos básicos. Si bien Trump aún no ha dado su aprobación final y, por lo tanto, el acuerdo sigue cambiando, Pekín intervendrá si siente que ByteDance se arriesga a ceder demasiado, dijo Trivium en una nota el martes.

Mientras que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sigue confiando en que Trump aprobará la transacción, los funcionarios de seguridad nacional de EE.UU. están expresando su preocupación de que los datos de los usuarios estadounidenses de TikTok permanezcan en una empresa china, informó Bloomberg. El algoritmo de TikTok también podría usarse potencialmente para influir en la opinión pública, particularmente antes de las elecciones del 3 de noviembre.

China se está preparando para contraatacar. El Ministerio de Comercio dijo el sábado que podría restringir el comercio, la inversión y las visas para empresas en la “lista de entidades no confiables” sin nombrar a nadie específicamente.

Todavía es posible llegar a un acuerdo. ByteDance ha dejado en claro que su tecnología de IA permanece en manos chinas, mientras que Oracle almacenará los datos de TikTok de más de 100 millones de estadounidenses en servidores estadounidenses.

Ahora parece ser más una cuestión de viabilidad política, tanto para Trump como para Xi.

