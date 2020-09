Brexit.- Madrid acoge nuevas conversaciones sobre la relación con Gibraltar tras el Brexit

31/01/2020 El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. POLITICA María José López - Europa Press



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Las conversaciones entre España y Reino Unido sobre el efecto del Brexit en la relación de Gibraltar con la UE han continuado este miércoles en Madrid, después de dos rondas formales, en Málaga el pasado mes de junio y en Madrid y Londres en septiembre.



Según ha informado el Gobierno de Gibraltar, han viajado a Madrid el ministro principal, Fabián Picardo y el viceministro principal Joseph García, acompañados del fiscal general, Michael Llamas, para "continuar con las negociaciones técnicas", según dice un escueto comunicado que no aporta más información.



Una portavoz de la Embajada de Reino Unido ha confirmado a Europa Press las conversaciones, en las que han participado altos funcionarios británicos.



El Gobierno español, no obstante, no ha facilitado información, en línea con la intención expresada el lunes por la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, que avanzó que esta semana continuarían las conversaciones técnicas con Reino Unido pero que hacía falta discreción.



Las autoridades de Gibraltar participan en estas conversaciones como parte de la delegación británica y ya lo hicieron en las dos rondas formales de negociación. En esta ocasión se trata más bien de "contactos técnicos" con los que se pretende avanzar para conseguir un acuerdo.



González Laya insistió en lunes en que España quiere "una solución negociada" para crear "una zona de prosperidad compartida" y que por eso mismo va a "mantener el espíritu de esta negociación" pese a las señales "no alentadoras" que llegaron de Londres cuando el Gobierno británico expresó "su interés de renunciar a compromisos que ya aceptó en el acuerdo de retirada".