Bolivia.- Mesa se muestra despreocupado ante la estrategia electoral de Camacho de cara a los comicios en Bolivia

15/10/2019 El principal candidato opositor a la Presidencia de Bolivia, Carlos Mesa, durante un mítin. POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA INTERNACIONAL HÉCTOR ESTEPA



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El candidato a la presidencia de Bolivia por la coalición Comunidad Ciudadana (CC) y expresidente del país, Carlos Mesa, se ha mostrado este miércoles despreocupado ante la estrategia electoral del opositor Fernando Camacho, líder de la alianza Creemos, de cara a las presidenciales, si bien ha reivindicado la separación entre Iglesia y Estado.



Ante la posibilidad de que la alianza desbanque a CC como segunda agrupación con mayor número de adeptos entre los electores, Mesa ha insistido en que esto no es un asunto "que preocupe mayormente" a su agrupación.



"Vamos a llevar adelante nuestra campaña en Santa Cruz con proposiciones, con una lógica de que el poder para Santa Cruz y el poder para Bolivia está en nuestra candidatura", ha aseverado en una entrevista al programa RTP Informa. Para ello, ha señalado, la candidatura de Gustavo Pedraza a la Vicepresidencia es "fundamental".



La polémica ha surgido a raíz del impulso que ha ganado Creemos en el último periodo de tiempo, a lo que se ha sumado la salida de la carrera electoral de Juntos, la fuerza liderada por la presidenta interina del país y ahora excandidata presidencial, Jeanine Áñez.



Mesa ha asegurado así que Pedraza "es un hombre preparado, es un hombre que conoce Santa Cruz", y ha resaltado el vínculo que tiene con el sector productivo, así como su experiencia agrícola y pecuaria.



"Santa Cruz sin Bolivia no puede pensarse, y Bolivia sin Santa Cruz no puede pensarse; por lo tanto, nosotros vamos a la propuesta, independientemente de la posición de cualquier otra candidatura", ha destacado.



El exmandatario ha evitado emitir calificativos sobre los fundamentos e ideología de la campaña de Camacho, aunque ha apuntado que debe respetarse en todo momento la separación entre Iglesia y Estado.



"Nosotros no hacemos juicios de valor sobre las personas, la campaña del señor Camacho tiene su lógica, nosotros creemos que hay una separación entre Iglesia y Estado y eso debe respetarse", ha sostenido.



De acuerdo a los últimos sondeos de intención de voto, el Movimiento Al Socialismo (MAS) lidera las encuestas, seguido de CC y Creemos, que aparece en tercera posición, consolidada tras la retirada de Juntos.