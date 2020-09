Anabel Pantoja, ajena a las críticas tras su abandono de "Sola", se reecuentra con su novio

27/08/2020 Anabel Pantoja no ha podido con la presión y ha abandonado "Sola" después de tan sólo 8 días en el apartamento EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Finalmente se cumplían los peores presagios y tan sólo ocho días después de empezar el reality y tras no haber podido aguantar encerrada, Anabel Pantoja abandonaba ayer "Sola". Un nuevo fracaso que sumar al currículum de la sobrina de Isabel Pantoja en cuanto a realities se refiere, tras su fallido paso por "Supervivientes", "Gran Hermano" y "Gran Hermano Vip".



Pese a las feroces críticas de sus compañeros en "Sálvame" por este nuevo abandono - de hecho Kiko Hernández la ha llamado Fracasel - Anabel asegura que "no he visto críticas, pero si las hay es normal que las haya". Satisfecha a pesar de todo, la colaboradora afirma que está "muy bien. Con ganas de seguir a régimen y estupendo". Y es que, durante estos 8 días, ha descubierto que puede vivir sin chocolate y sin mayonesa y ha tomado la decisión de tratarse la ansiedad que le lleva a consumir estos alimentos.



Encantada de la decisión de su prima Isa de estudiar Derecho y orgullosa del papel que está haciendo su tía, Isabel Pantoja, en "Idol kids", la sevillana se reencontraba por fin con su novio, Omar Sánchez, después de ocho días sin verlo. Emocionada, Anabel se fundía en un tierno abrazo con su prometido, al que ella llama "mi negro" y al que a buen seguro ha echado mucho de menos. ¡No te pierdas las imágenes del romántico reencuentro!











