Ana María Aldón, al margen de la guerra mediática entre Antonio David Flores y Las Campos

Recientemente, Ana María Aldón se veía las caras en los tribunales con el diseñador de su vestido de novia, Emilio Salinas. Según el creador, la mujer de Ortega Cano incumplió el acuerdo que habrían alcanzado según el cual él le regalaba el vestido a cambio de una publicidad en la exclusiva del enlace en una revista que la gaditana nunca hizo. Después de varios meses de espera - en los que se especuló con que Ana tendría que volver de "Supervivientes" para asistir al juicio - éste se celebró la semana pasada.



Ana María, que salió de los juzgados satisfecha y confiada, se muestra resignada, asegura que todavía no sabe nada y afirma que "cuando haya sentencia os enteraréis". Eso sí, se muestra positiva con obtener la victoria.



Al margen de este espinoso tema, la mujer de Ortega Cano prefiere no mojarse en la guerra mediática que libran hace unas semanas Las Campos y Antonio David Flores y asegura que "no tengo ni idea. No he visto esto. Me estoy enterando ahora mismo por ti". Eso sí, pese a no saber de lo que estaba hablando, la gaditana espera que este enfrentamiento llegue a su fin: "Yo no sé lo que me estás diciendo pero vamos ojalá pare la guerra esa y todas las guerras".



Ana María, que hizo una gran amistad con Rocío Flores en "Supervivientes", cree que la joven recuperará la relación con su madre, Rocío Carrasco: "Por supuesto". "Pero yo no te voy a decir nada, no he hablado nunca ni voy a hablar ahora. Ni de Antonio David ni nada, ojalá que todo el mundo viva en paz y se respete", confiesa tajante la mujer del diestro.



