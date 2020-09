(AMP.) España.- Madrid pedirá al Gobierno reforma para incorporar médicos de fuera de la Unión Europea

23/09/2020 El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, informa de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, Madrid (España), a 23 de septiembre de 2020. SALUD EUROPA PRESS/M.FERNÁNDEZ. POOL - Europa Press



El Gobierno regional quiere que todas estas peticiones estén plenamente operativas el próximo lunes



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Comunidad de Madrid pedirá mañana al Gobierno central apoyo logístico militar, el despliegue de 222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil así como una reforma exprés de la normativa vigente para incorporar 300 médicos extracomunitarios que trabajaron en la región durante la pandemia.



Así lo ha desgranado el vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, en al rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha hecho hincapié en que estas peticiones se las trasladarán "formalmente" en el marco del Grupo Covid-19, que integran miembros de las dos administraciones.



Concretamente, solicitarán apoyo logístico militar "urgente" para instalar carpas, realizar test y desinfectar las zonas básicas de salud que sufren restricciones, al estar más afectadas por coronavirus.



Además, se pedirá el despliegue de 222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en dichas áreas, con el objetivo de llevar a cabo tareas de inspección para el cumplimiento de las cuarentenas y propuestas de sanción en caso de incumplimientos en estas mismas áreas.



SI SE AMPLÍAN RESTRICCIONES SE REQUERIRÁ MÁS EFECTIVOS



En el caso de que más adelante se amplíen las restricciones a otras zonas básicas de salud, algo que podría anunciarse este mismo viernes, se requerirá el Gobierno central más efectivos.



También desde la Comunidad de Madrid se les requerirá una forma exprés de la normativa vigente para poder incorporar a los 300 médicos extracomunitarios que estuvieron trabajando en la región durante la primera ola de la pandemia y ahora no pueden ser contratados.



Precisamente, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha pedido este miércoles al Gobierno central "desburocratizar" la gestión de las bajas médicas, pues "daría mucho tiempo asistencial para los médicos de primaria", y poder contratar a médicos extracomunitarios. Zapatero ha precisado que "está solicitado a la Dirección General de Ordenación del Ministerio de Sanidad", y que ya se permitió durante el estado de alarma y por seis meses.



Por otro lado, con el objetivo de evitar colas a las puertas de los centros de salud, el vicepresidente regional ha desgranado que van a solicitar, de nuevo, que las personas positivo en coronavirus no tengan que ir a recoger las bajas allí sino que las puedan tener "de forma telemática o por otros medios".



El Gobierno regional quiere que todas estas peticiones estén plenamente operativas a las 00 horas del próximo lunes, 28 de septiembre. "Espero que el Gobierno de España las acepte y las ponga en funcionamiento", ha subrayado Aguado, quien ha remarcado que de la "capacidad de reacción" y de la "coordinación" de ambas administraciones "depende el futuro y muchas vidas". Así, ha indicado que no es tiempo de "estrategia partidista".