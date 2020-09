(AMP) El MWC se aplaza hasta finales de junio de 2021 por el coronavirus

23/09/2020 El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA ECONOMIA EUROPA PRESS. DAVID ZORRAKINO



Hoffman asegura que la razón es garantizar una mayor presencialidad y que Shanghai no relegará a Barcelona



BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)



El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, ha anunciado este miércoles que el Mobile World Congress (MWC) se aplazará de la primera semana de marzo a finales de junio de 2021 por la crisis del coronavirus, en una rueda de prensa en Barcelona.



El MWC tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio en Fira de Barcelona, mientras que también se reprogramará el MWC21 en Shanghai del 23 al 25 de febrero de 2021, cuando tradicionalmente se celebraba en verano.



Hoffman, que ha volado este miércoles a Barcelona, ha explicado que se trata de una reorganización que no se volverá a repetir y que en 2022 el MWC de Barcelona volverá a febrero y Shangai a verano, y que el motivo principal es garantizar una mayor presencialidad.



Asimismo, ha destacado que el congreso de Barcelona seguirá "siendo más grande" que Shanghai a pesar del aplazamiento, que lo ha justificado porque habrá una situación más estable con la pandemia.



"Barcelona es nuestro buque insignia del MWC y queríamos garantizar el máximo de asistentes presenciales", ha justificado el consejero delegado de GSMA.



Preguntado por si la peor situación de coronavirus en España y Europa respecto a China ha influido en la decisión, Hoffman ha respondido que posponiendo la fecha "se daría más tiempo a la vacuna" y que en el país asiático ya se están empezando a celebrar eventos con miles de personas, por lo que era una oportunidad de reservar la fecha.



Por el momento, el congreso en Barcelona tiene reservado el 78% de los expositores y se espera que llegue al 83% o al 85%, lo que equivaldría a unas 700 empresas.



Hoffman ha asegurado que la fecha no se volverá a modificar y que de esta manera "Barcelona celebrará dos MWC en menos de ocho meses.



APOYO DE LAS ADMINISTRACIONES



Preguntado por qué no ha comparecido acompañado por representantes de las administraciones involucradas en el evento, Hoffman ha señalado que el "alineamiento ha sido total" después de comunicar la decisión, y ha destacado que se había visto con representantes de casi todas estas instituciones.



"Todos han mostrado su apoyo", ha afirmado Hoffman, que ha reiterado la voluntad de la GSMA de que el congreso de 2021 sea el mejor MWC de la historia.



La GSMA asegura estar comprometida para que MWC21 Barcelona pueda llevarse a cabo con seguridad e introducirá convocatorias telemáticas para afrontar la demanda de asistentes.